El desempleo se resiste y la informalidad gana terreno: “El escenario es de estancamiento”

El Instituto Nacional de Estadísticas entregó las cifras de empleo correspondientes al trimestre diciembre 2025 – febrero 2026. La desocupación se ubicó en 8,3%, o sea, 0,1 punto porcentual por debajo del mismo periodo del año anterior.

Este descenso moderado del desempleo se debe a un alza de la fuerza de trabajo del 1% (personas que buscan trabajo), que fue levemente menor a la presentada por las personas ocupadas, o sea, personas que efectivamente tienen trabajo. Además, las personas desocupadas aumentaron en 0,3%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez, porque las cesantes descendieron 1,1%.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, puso foco en que se crearon 94 mil 760 nuevos puestos de trabajo en este trimestre, lo que se traduce en un alza de 1,01% anual. Sin embargo, el jefe de cartera aseguró que dicha cifra fue impulsada “con una gran mayoría de puestos informales”. “Estas cifras son bastante preocupantes”, afirmó.

Por lo anterior, aseguró que la meta principal del Gobierno es generar “más y mejor empleo, formal, con cotizaciones”. Como medidas para apuntar a este objetivo, Rau mencionó el estímulo a la inversión y el subsidio a la inversión, ambas contenidas en el Plan de Reconstrucción Nacional, que se comenzaría a tramitar a comienzos de abril.

“Aún no recuperamos los niveles de tasa de ocupación que había antes de la pandemia. Estamos a 180 mil empleos de alcanzar esa meta, entonces la situación es bien preocupante”, mencionó también.

En línea con lo anterior, indicó que: “Son más de 860 mil personas que buscan un empleo hoy día y no lo tienen. Entonces, como Gobierno tenemos que actuar con toda la fuerza para recuperar la economía y generar más puestos de trabajo. Llevamos 38 meses consecutivos con una tasa de desempleo de 8%”.

“Detrás de cada cifra hay familias, la economía la medimos en cifras, pero se vive en los hogares. Entonces, cada vez que uno habla de estas cifras, nunca tenemos que perder de vista que hay hogares que no tienen oportunidades, personas que no pueden desarrollar sus proyectos de vida. Por eso, tenemos que atacar esta emergencia laboral con todas las herramientas que nos da la ley e invitamos a todos a ser partícipes de este desafío país de recuperar el empleo y la economía”, finalizó.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, analizó las cifras e indicó que, si bien se refleja una leve reducción en la tasa de desempleo, “el escenario en esta materia es esencialmente de estancamiento, donde no observamos una reducción de magnitud relevante”.

“El hecho es que llevamos 38 meses con una tasa de desempleo en niveles de 8% o más, y sigue siendo muy superior al promedio de 6,9% observado en la década 2010-2019”, lamentó.

De todas formas, el experto indicó que “las peores noticias” están del lado de la creación de empleo. “El empleo formal aumentó en 25 mil aproximadamente respecto al mismo periodo del año anterior y el empleo informal aumentó en casi 70 mil. Por lo tanto, el 73,4% de la creación anual de empleo fue informal”, explicó.

“Además, las cifras dan cuenta de un desplome anual de casi 155 mil empleos asalariados formales en el segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Una caída interanual que no veíamos desde el trimestre de noviembre de 2020 a enero de 2021, lo que da cuenta de las dificultades que está presentando este segmento de empresas para generar empleo”, agregó.

Por otro lado, aseguró que “el empleo asalariado informal en el sector privado, es decir, el empleo realizado bajo subordinación, pero en donde el empleador no paga las cotizaciones de salud o de pensión, aumentó en más de 78 mil. Por lo tanto, hay un cambio de composición muy dañino en la generación de empleo asalariado en el sector privado, en donde gana terreno el empleo en negro y sin cotizaciones para la seguridad social”.

En tanto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Más, quien a través de un video que subió a X, indicó que “las cifras confirman que la herencia del gobierno del presidente Boric en materia laboral está marcada por el estancamiento y la informalidad”.

“Ante esta emergencia no aceptaremos la mediocridad. Nuestra respuesta es clara, vamos a facilitar la inversión, promover las oportunidades y trabajar por crear más y mejores empleos. Sabemos que se trata de un gran desafío y por eso convocamos al mundo privado a trabajar en conjunto. Desde el Gobierno del presidente Kast actuaremos con sentido de urgencia para construir una economía de progreso que mejore la calidad de vida de las personas”, afirmó.