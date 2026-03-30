En medio de tensiones con EE.UU. e Israel: Irán confirma la muerte de alto mando naval

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este lunes la muerte del comandante de la Armada, Alireza Tangsiri, en el contexto de la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país persa. Según informó el organismo militar en un comunicado, el alto mando falleció producto de la gravedad de las heridas sufridas tras un ataque.

La confirmación se produjo cuatro días después de que autoridades israelíes informaran sobre su presunto deceso, de acuerdo con información difundida por la agencia Tasnim. En el mensaje oficial, la Guardia Revolucionaria destacó el rol de Tangsiri en la organización y fortalecimiento de las fuerzas defensivas del país, especialmente en zonas estratégicas como islas y costas.

El comunicado también subrayó que Irán mantiene su capacidad operativa pese a las bajas registradas y que continuará respondiendo a los ataques “con mayor fuerza” en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave del comercio marítimo mundial. Además, el organismo aseguró que sus fuerzas cuentan con experiencia en enfrentamientos previos con potencias extranjeras y recordó operaciones históricas que han marcado su doctrina militar.

En el mismo contexto, las autoridades iraníes han reportado más de 1.500 fallecidos a raíz de la ofensiva, incluyendo a diversas figuras de alto nivel dentro del aparato estatal y militar. Entre ellas se mencionan autoridades del ámbito de la seguridad nacional y defensa, lo que da cuenta del impacto del conflicto en la estructura de poder del país.

Paralelamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración mantiene conversaciones con Irán, tanto de forma directa como indirecta, en el marco de una posible salida negociada al conflicto. El mandatario sostuvo que existen señales de avance, como el eventual paso de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, aunque advirtió que el escenario sigue siendo incierto.

Trump afirmó que su gobierno ha logrado avances significativos en el terreno militar, incluyendo la destrucción de infraestructura y capacidades defensivas iraníes, y no descartó nuevas acciones en caso de ser necesario. Asimismo, reiteró su postura de impedir que Irán desarrolle armamento nuclear, advirtiendo sobre los riesgos que esto implicaría para la seguridad internacional.

Las tensiones entre ambos países se mantienen elevadas, en un escenario donde las acciones militares y los esfuerzos diplomáticos se desarrollan en paralelo, sin una resolución clara a corto plazo.