Gobierno retrasa alza de la luz: aseguran que solución podría definirse antes de julio

La ministra de Energía, Ximena Rincón, junto al subsecretario Hugo Briones y la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, informaron el aplazamiento del cobro de la deuda acumulada con las distribuidoras eléctricas, medida que postergará el alza de las cuentas de la luz prevista para el 1 de abril.

La decisión responde a un escenario económico adverso y al mandato por parte del Presidente José Antonio Kast de priorizar el impacto en los hogares. En esa línea, tal como fue informado el pasado viernes por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), este proceso de aplicación de cargos o abonos en las cuentas de electricidad tiene como plazo final el 1 de julio de 2026.

La autoridad indicó que el incremento tarifario se origina en la actualización y reliquidación de cuentas pendientes, derivadas de la deuda acumulada tras el estallido social, la pandemia y ajustes no aplicados en el Valor Agregado de Distribución (VAD).

El VAD es un componente clave en la fijación de las tarifas eléctricas. Según información del Ministerio de Energía, la legislación vigente establece que las tarifas eléctricas deben reflejar los costos reales de generación, transmisión y distribución asociados a una operación eficiente, con el objetivo de entregar señales adecuadas tanto a las empresas como a los consumidores.

En este marco, el precio final que pagan los usuarios regulados se compone de tres elementos principales: el precio de nudo —relacionado con la generación y transmisión—, el Valor Agregado de Distribución y un cargo por el uso del sistema de transmisión.

El VAD es fijado cada cuatro años por la autoridad, previo informe técnico de la Comisión Nacional de Energía (CNE), y corresponde a un costo medio que incorpora los gastos de inversión y funcionamiento de una empresa modelo eficiente.

Por ello, este valor no necesariamente refleja los costos reales incurridos por las empresas distribuidoras, sino un estándar teórico que busca asegurar eficiencia en el servicio.

Este mecanismo es uno de los factores que, junto con el congelamiento tarifario aplicado durante los años 2020 a 2024, contribuyó a la acumulación de la deuda que actualmente supera los 800 millones de dólares y obligaba a iniciar el cobro desde abril.

Sin embargo, tras conversaciones con expertos, empresas eléctricas y organismos técnicos, el Ejecutivo decidió suspender temporalmente la medida mientras se busca una fórmula alternativa. Asimismo, los presidentes de las comisiones de Energía del Congreso, el diputado Cristián Tapia (IND-PPD) y la senadora Yasna Provoste (DC), manifestaron su inquietud y enviaron cartas a las autoridades.

Desde el ministerio indicaron que durante los próximos días continuarán las conversaciones para definir un camino que permita enfrentar la deuda sin trasladar el impacto inmediato a los usuarios, manteniendo congelado el alza prevista para las cuentas de electricidad.

“Esperamos tener esto con la mayor prioridad. Para nosotros es un tema urgente y estamos bastante avanzados, por lo cual creemos que no nos vamos a tomar el plazo que se fija del 1 de julio”, afirmó Hugo Briones.

En tanto, la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, reiteró que la SEC extendió “el plazo hasta el 1 de julio para realizar este cargo, que significaba el recalculo del VAD. Este es un proceso que está regulado y lo que se ha hecho hoy es un aplazamiento que contiene todos los aspectos que la ley manda”.