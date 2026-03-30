Gremios del transporte se reúnen hoy para discutir medidas ante alza del diésel

Los gremios del transporte de carga terrestre en Chile se reunirán hoy en la mañana en Santiago, para debatir las medidas ante el alza de los combustibles, en particular del petróleo diésel.

La cita está fijada para las 10:00 horas en la sede de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), hasta donde llegarán ChileTransporte, la Confederación del Transporte de Carga (CNTC) y los transportistas internacionales representados por Agetich.

El presidente de la CNDC, Juan Araya, declaró el viernes pasado en La Moneda, tras reunirse con el ministro José García Ruminot, que “vamos a discutir qué medidas adoptará el sector transporte porque la subida del petróleo fue un golpe bajo”.

En ese sentido, Araya expresó la preocupación del gremio por el impacto del alza del diésel en la cadena productiva y en miles de familias. “El lunes nos reuniremos como gremio y tomaremos una decisión”, señaló.

El dirigente también subrayó el rol clave del sector: “El transporte de carga mueve el 95% de la mercadería en Chile, por lo tanto, todo lo que está aquí lo trajo un camión”.

En paralelo, solicitó al Gobierno de Chile un subsidio para transportistas de menor escala, especialmente aquellos acogidos a renta presunta y con ingresos anuales de hasta 2.400 UF. “Lo que pedimos es un subsidio focalizado para poder enfrentar el alza del combustible”, afirmó.

El encuentro con el titular de la Segpres fue valorado positivamente, destacando el compromiso de abordar la situación junto al Ministerio de Hacienda.