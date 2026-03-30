Los Leones reaccionaron ante la UC y se afirman como líderes de la Conferencia Centro

Colegio Los Leones logró un importante triunfo como visitante tras imponerse por 81-64 a Universidad Católica en el Edificio de Deportes UC, resultado que le permitió consolidarse como uno de los líderes de la Conferencia Centro en el arranque de la Liga Nacional de Básquetbol 2026.

El conjunto dirigido por Guillermo Frutos debió sobreponerse a un complejo inicio de partido. En el primer cuarto, el cuadro cruzado impuso intensidad y aprovechó las imprecisiones ofensivas de los visitantes para cerrar el parcial con ventaja de 16-8.

Durante el segundo cuarto, Universidad Católica mantuvo el control del juego, aunque Los Leones comenzaron a ajustar su funcionamiento, especialmente en defensa, lo que les permitió acortar la diferencia antes del descanso (33-30).

La reacción definitiva llegó tras el entretiempo. Con mayor presión defensiva y mejores decisiones en ataque, el elenco quilpueíno logró remontar el marcador en el tercer cuarto (54-46) y consolidó su dominio en el último periodo, ampliando la ventaja hasta el definitivo 81-64.

Tras el partido, Guillermo Frutos valoró la capacidad de su equipo para sobreponerse a la adversidad: “Lo viví como un partido de alta competencia fuera de casa (…) hemos sabido sufrir después de un primer cuarto muy malo”.

El técnico también apuntó a aspectos a mejorar, como las pérdidas de balón, aunque destacó la madurez del plantel y el trabajo defensivo.

En la misma línea, el capitán Ignacio Carrión reconoció las dificultades iniciales: “Nos costó fluir en ofensiva (…) sabíamos que la defensa debía impulsar el ataque”.

El experimentado jugador también abordó el inicio de temporada tras la eliminación en la Supercopa, destacando la falta de partidos amistosos en pretemporada.

Con este resultado, Colegio Los Leones suma dos triunfos en dos partidos y se posiciona en la parte alta de la Conferencia Centro, reafirmando su objetivo de defender el título de la Liga Nacional y la Copa Chile.

El próximo desafío del vigente campeón del básquetbol chileno será ante CSD Colo Colo, en busca de mantener su invicto en la temporada 2026.