Ministra Steinert logra excluir a su cartera del ajuste fiscal: Seguridad Pública no sufrirá recorte del 3%

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, confirmó que su cartera no aplicará el recorte presupuestario del 3% instruido por el gobierno, equivalente a más de $72 mil millones, luego de gestiones realizadas con el Ministerio de Hacienda.



La decisión se conoció luego de una serie de conversaciones entre la ministra y autoridades de Hacienda, que evaluaron el impacto de la medida impulsada en el marco de un ajuste general a las distintas carteras. En ese contexto, Steinert sostuvo que se buscó evitar que la rebaja afectara el funcionamiento de las instituciones policiales.

La autoridad había planteado previamente que la solicitud de reducción presupuestaria correspondía a una propuesta del Ministerio de Hacienda en el contexto económico del país, y que se estaban revisando alternativas para resguardar las prioridades de seguridad pública.

Asimismo, Steinert señaló que se coordinó con las policías el análisis de sus estructuras financieras, con el objetivo de identificar posibles ajustes internos sin comprometer sus capacidades operativas. Finalmente, tras las conversaciones sostenidas, se determinó no avanzar con la aplicación del recorte al Ministerio de Seguridad.