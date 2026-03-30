Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 30 de marzo de 2026


PDI indaga planificación en homicidio ocurrido en instituto de Calama

El imputado será formalizado este martes mientras se investigan detalles de un ataque que dejó una persona fallecida y varios heridos.

El imputado será formalizado este martes mientras se investigan detalles de un ataque que dejó una persona fallecida y varios heridos.

Seguridad

Una serie de diligencias está llevando adelante la Brigada de Homicidios de la PDI en Calama, con el objetivo de reunir antecedentes clave para la formalización de un estudiante de 18 años, sindicado como autor de un homicidio consumado y tres homicidios frustrados en un establecimiento educacional.

El Ministerio Público solicitó ampliar la detención, buscando esclarecer la dinámica del ataque ocurrido en Calama la mañana del viernes pasado.

De acuerdo a los antecedentes, la investigación apunta a que el ataque no fue impulsivo, sino que habría existido una planificación previa de varios meses, parte de la cual estaría contenida en un cuaderno incautado por la PDI, actualmente en peritajes.

El hecho dejó como víctima fatal a María Victoria Reyes, inspectora del recinto, quien falleció tras recibir múltiples heridas con arma blanca. Además, otras personas resultaron lesionadas, en un caso calificado preliminarmente como ataque múltiple en colegio.

Según La Tercera, fuentes de la investigación señalaron que la violencia del ataque, la multiplicidad de víctimas y la premeditación hacen pensar en la intención de emular ataques escolares.

Las diligencias incluyen el análisis de redes sociales y del teléfono del imputado, único dispositivo incautado, ya que no se encontró un computador.

Respecto a la secuencia de los hechos, el joven permaneció dentro del establecimiento sin ingresar a clases, hasta que fue increpado por inspectoras, momento en que se desencadenó el ataque con arma blanca.

Posteriormente, el agresor se dirigió a otros sectores del recinto, donde atacó a estudiantes, siendo finalmente reducido por un alumno, acción que evitó consecuencias aún más graves.

En paralelo, se investigan posibles factores personales y de salud mental, aunque hasta ahora no existen antecedentes que impidan su responsabilidad penal.

La Fiscalía prepara la formalización para este martes, instancia en la que solicitará la prisión preventiva, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente el caso.

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