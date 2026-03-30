Serrano (PC) advierte sesgo ideológico en medidas económicas de Kast: “No se están midiendo los efectos”

Las recientes medidas económicas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast siguen despertando críticas en distintos sectores políticos. La diputada Daniela Serrano (PC), apuntó al alza de los combustibles y a los anuncios de recortes fiscales, acusando una falta de transparencia y diálogo con el Congreso Nacional.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, Serrano sostuvo que “hemos conocido distintos anuncios, los recortes fiscales, el alza de los combustibles que lamentablemente fue un alza por decreto”.

“Si bien ellos ingresaron un proyecto de ley para hacernos cargo de los precios de las parafinas, se entendió esto como si se estuviera dialogando con el Congreso Nacional sobre un alza histórica de los combustibles”, prosiguió la parlamentaria, quien aseguró que el diálogo legislativo no existió.

Serrano calificó la medida como “una mala decisión” y subrayó que “hay un efecto muy rápido sobre la desaprobación del Gobierno”. En esa línea, criticó el enfoque del Ejecutivo frente a la crisis: “Pareciera que al Gobierno bien poco le importa. Se hace un llamado a que todos nos tenemos que hacer cargo, que él es el padre de la familia, pero eso dicta bien poco de las medidas paliativas”, señaló acerca de las recientes declaraciones del Mandatario.

En esa línea, la diputada advirtió que no existen mecanismos efectivos de mitigación para sectores sensibles. “No hay un amortiguamiento de los precios, sobre todo a buses interurbanos, a regiones, y creemos que eso es uno de los temas más problemáticos”, afirmó. Agregó que el Gobierno “está decidido a implementar una agenda, pero bien poco dialoga con el Congreso”.

Respecto del ajuste fiscal anunciado por el Ejecutivo, Serrano cuestionó la falta de información detallada sobre los recortes presupuestarios. “Citamos a los distintos ministros para hacernos cargo de cómo van a presentar este plan de reajuste fiscal y dónde van a recortar este 3% en cartera, sin embargo, no hemos recibido el detalle”, sostuvo y advirtió preocupación en áreas sensibles como educación.

“Pareciera que no están llanos a tener esta discusión abierta con el Congreso Nacional”, añadió e insistió en que el Ejecutivo no ha entregado claridad “ni al Congreso ni a la ciudadanía” respecto de medidas que, según dijo, afectan directamente el presupuesto ya aprobado.

En ese contexto, sostuvo que el país enfrenta “un periodo bastante complejo con un gobierno que no entiende que acá también es necesario el diálogo político y no solamente fiarse de su mayoría circunstancial”.

La diputada acusó un trasfondo ideológico en las decisiones del Ejecutivo: “Hoy día lo que está enfrentando el país es un tema puramente ideológico, donde no se están midiendo los efectos, sino una visión de país”.