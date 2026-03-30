Ximena Ossandón (RN): "Si hay una cartera que no debió tener recorte de recursos es Seguridad"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada vicepresidenta de la Cámara Baja, Ximena Ossandón (RN), analizó las primeras semanas del gobierno del Presidente José Antonio Kast, marcadas por el alza histórica de los combustibles.

Sobre la respuesta de la ciudadanía, la parlamentaria afirmó que “no es de extrañar” que exista molestia, pero no proyecta que las malas reacciones aumenten. Ojalá “que el Gobierno escuche muchas de las propuestas que nosotros estamos tratando de hacer, que son muy ciudadanas, que van directo al bolsillo de las personas (…) esperamos que el Estado logre proponer medidas suficientes para que el impacto sea lo menor posible, sobre todo cuando no sabemos cuándo va a terminar esta guerra”, afirmó.

La aprobación del Gobierno en las encuestas se ha visto mermada por las primeras medidas adoptada. Para la diputada de RN, tiene que ver con que “en este Gobierno de emergencia, en el fondo, se suma otra emergencia”. “Creo que aquí, probablemente, la ciudadanía está esperando o tratando de pasar una doble cuenta, que espero que con el tiempo cambie”, declaró.

En ese sentido, apuntó a que los primero resultados que quiere ver la ciudadanía es en materia de seguridad. “Lamentablemente no hemos visto resultados de seguridad, hemos visto un despliegue y lamentablemente hemos tenido muchos homicidios. Entonces, se está esperando fuertemente y creo que eso sería un punto muy a favor. Le daría bastante más tranquilidad y estabilidad al Gobierno, justamente, si avanzamos y la ciudadanía percibiera que al menos, en el tema más relevante, se está avanzando”, analizó.

Agregó que el bolsillo también es una prioridad para las personas, por lo tanto, “por mucho que tú digas, ‘mira, yo estoy sincerando el precio de un combustible’, la gente lo que dice es: ‘¿Sabes qué? Está bien, este es el precio, pero a mí lo que me interesa son las soluciones, no necesito más problemas como familia’”.

La diputada oficialista planteó que, desde su perspectiva, era necesario hacer cambios más paulatinos al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). “Hubiera tenido una mejor recepción, tal vez no perfecta, ni mucho menos, tal vez la cifra de aprobación no hubiera sido la óptima, pero no sabemos lo que nos depara el futuro, si aquí tenemos una historia por construir y no la construimos nosotros, la construye en este caso Estados Unidos y potencias mundiales”, manifestó.

En lo que respecta a las medidas paliativas para responder al alza de los combustibles, Ossandón planteó la necesidad de una sesión especial para que los diputados puedan plantear soluciones. “Soluciones reales, por supuesto, porque es bien fácil decir que vamos a regalar sabiendo que eso no va a suceder, porque además no se puede”, aseguró.

En línea con lo anterior, ejemplificó con medidas que apuntan al teletrabajo, el gas, los peajes y fortalecer la asignación familiar. “Tenemos tantas otras cosas, de alguna forma pequeñas, pero con gran impacto, que tampoco tienen tanto costo. El llamado al Gobierno es a no cerrarse, escuchar, tal vez no tomarlas todas, pero tomar una que otra, para que realmente las familias más vulnerables y de clase media sientan que estamos haciendo un esfuerzo en todas las áreas”, enfatizó.

“No existe crisis donde el Gobierno o el Estado no tenga que meterse la mano al bolsillo”, indicó Ossandón. Añadió que tras la promulgación de la ley de emergencia energética lo corresponde hoy es “ir en ayuda de los taxis, los colectivos, el transporte escolar”.

Sobre lo anterior, la parlamentaria señaló: “Pero, ¿a quién le cargamos la mata? A las grandes empresas, ellos van a estar pagando esta primera cuenta. Entonces, después una pregunta es ¿quién va a pagar la segunda cuenta?”.

En cuanto al manejo comunicacional del Gobierno en este escenario, la diputada abordó la controversia del “Estado en quiebra” y apuntó a una “puesta en escena que dio una sensación de emergencia brutal” instalada por el mismo oficialismo. “Lo pusimos como tema único durante todos estos días, porque existió una puesta en escena que sólo en el tiempo se va a terminar evaluando, pero uno tiene que ser más cauteloso”, planteó.

“Efectivamente se reconoció el uso del Estado en quiebra y ¿qué es lo que hace eso al final? Le provoca un doble problema al ministro de Hacienda, que estaba en el Congreso explicando en cada una de las comisiones y además tiene que salir a explicar otra cosa. Es un problema que le sobra al Gobierno”, indicó.

En ese sentido, señaló: “Este tipo de palabras o conceptos que son muy fuertes y que se utilizaban en las campañas, que producían mucha reacción, bueno, cuando uno gobierna tiene tal vez que sociabilizarlo un poquito más con los ministerios que se van a ver afectadas por esos comentarios. La campaña terminó, ahora se está gobernando y es por eso que hay que ser doblemente cauteloso”.

La cartera de Seguridad Pública también ha sido objeto de críticas por la salida de la exjefa de inteligencia de la PDI y el recorte de recursos. En cuanto a dicha materia Ossandón, dijo que: “Si hay una cartera que uno no le hubiera recortado nada, y menos a la policía, es justamente la de Seguridad. Independiente que tal vez se pueda o no se pueda, yo creo que las imágenes son súper importantes”.

“Si tu problema número uno es justamente resolver el tema del crimen organizado, que se acaben los homicidios, etc., yo creo que una imagen fuerte es decir, ‘mira, esta es la única cartera que no vamos a tocar, porque este es el tema número uno que nos preocupa’ (…) Fue una decisión y ojalá se revierta, porque creo que a la policía claramente no le sobra ni un solo peso y son muy importantes en combatir el crimen organizado”, aseguró.