A 20 años del primer gobierno paritario: avances, desafíos y la mirada de tres referentes de la representación femenina

El Centro de Estudios para la Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso organizó la jornada de reflexión titulada “A 20 años del primer gobierno paritario presidido por una mujer”, en el marco de los conversatorios del ciclo “Riesgos y Retos de la Democracia”.

La instancia fue protagonizada por tres mujeres que han sido las primeras en ocupar cargos relevantes en el país: la expresidenta Michelle Bachelet; la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa.

En la instancia se discutió sobre avances en materia de representación de género en la historia de Chile, en el ámbito académico, en el mundo de la economía, de la política institucional, etc., también se abordaron desafíos y metas desde la óptica de estas tres mujeres pioneras.

Consultada sobre por qué la Universidad de Chile se demoró tanto en tener como máxima autoridad a una mujer, la Rectora Rosa Devés expresó que: “La historia de la universidad es, de alguna manera, la historia de Chile”.

Explicó que los avances de la Casa de Bello van de la mano con los avances del país. Por lo tanto, “si la universidad esperó este largo tiempo, de alguna manera Chile también lo hizo”.

No obstante, enfatizó en que no fue una “espera pasiva”, sino que una espera forjada por mujeres pioneras que abrieron el paso. “Las primeras mujeres feministas, las primeras mujeres que demostraron que se podía ser profesional, como Eloísa Díaz en 1886 o Elena Caffarena en las primeras décadas del siglo XX, también Amanda Labarca, primera profesora titular en Latinoamérica”, mencionó.

Agregó que: “Falta eso sí un camino, un camino largo pero importante y vamos construyendo una sobre otra. Y seguimos recordando a esas pioneras, seguimos recordando sus discursos, seguimos leyéndolas”.

“La conquista, los cambios, lo que ocurrió en este tiempo es muy importante y por supuesto que lo tenemos que defender entre todos, porque hay retrocesos, son posibles y en ese sentido hay que estar muy atentos. Estar viviendo esta posibilidad que hemos tenido, gracias al trabajo de tantas mujeres antes, es algo que hay que tomar con toda responsabilidad”, concluyó la Rectora Devés.

Cabe destacar que la máxima autoridad de nuestra casa de estudios es la primera mujer en ocupar el cargo desde mayo de 2022. Además, fue la primera prorrectora y la primera directora del Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas.

La expresidenta Michelle Bachelet, fue la primera en ocupar el máximo cargo de representación de la República y lo hizo dos veces. Asimismo, fue la primera mujer ministra de Salud, primera mujer ministra de Defensa y primera directora ejecutiva de ONU Mujeres. Hoy está en la carrera para, eventualmente, convertirse en la primera mujer en liderar la Secretaría General de Naciones Unidas.

“Siempre pensé que había miles de mujeres capaces, competentes, que tenían ganas de aportar y a las cuales por el tipo sociedad en que vivíamos no se le habían dado la oportunidad”, indicó la exmandataria.

Aseguró que su experiencia le ha dejado ver que “en cualquier cargo de dirección donde puedan tener una representación suficientemente potente, expresa, por un lado, lo que es la sociedad en su conjunto y por otro, incorpora la perspectiva, la vida, lo que le ha tocado a las mujeres en los análisis, en las decisiones”.

“Enriquece la política, pero además enriquece la democracia, porque cuando a las mujeres y a las niñas se las deja fuera de ciertos espacios, lo que estamos haciendo es perjudicar a la democracia”, añadió.

La expresidenta señaló que parte de los resultados de la representación es que las niñas se proyectan en estos cargos. “Cuando yo era ministra de Salud e iba a un consultorio, las niñitas chicas me decían: ‘tía, cuando sea grande, yo quiero ser ministra como usted’. Y después era: ‘tía, cuando sea grande, yo quiero ser presidenta como usted’. Y creo que estos ejemplos permiten ampliar el horizonte de sueños, de esperanzas y de oportunidades. Y eso es lo que yo quiero en la vida”, dijo.

“Que las mujeres y los hombres tengamos los mismos derechos y oportunidades. A veces algunos hombres se quejan y dicen que nosotros hemos ocupado espacios que no merecemos, que queremos privilegios y no es cierto, no queremos privilegios, queremos los mismos derechos y las mismas oportunidades de los hombres”, finalizó Bachelet.

En sus 100 años, el Banco Central sólo ha sido presidido por una mujer: Rossana Costa, quien ocupa actualmente el cargo. Asumió en febrero de 2022 y le ha tocado sortear el golpe económico de guerras y el shock post pandemia.

Costa explicó que las mujeres son minoría en la macroeconomía y aseguró que su labor en el ente rector implica una “tremenda responsabilidad” con una dimensión técnica, dada su relevancia para la economía nacional, como en el control de la inflación.

“No sé si es personal mío o le pasa a más mujeres, pero uno se siente más visible. Hay una responsabilidad mayor, porque no solamente estás llevando la institución, sino que sientes que hay más miradas sobre cómo lo estás haciendo, porque de alguna manera eres la única, si un hombre lo hace mal, hay otros que lo han hecho mejor (…) sientes una cierta mayor visibilidad y una responsabilidad en ese sentido con las mujeres que van a venir después”, indicó.