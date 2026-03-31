Ataque incendiario en liceo Lastarria: Gobierno y Municipalidad de Providencia anuncian querella

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, y el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, confirmaron la presentación de querellas tras el ataque incendiario con bombas molotov cometido por encapuchados contra la infraestructura del Liceo José Victorino Lastarria.

El ataque incendiario ocurrido la mañana de este martes en el colegio de Providencia dejó diversas dependencias del establecimiento dañadas por el fuego. Tres estudiantes encapuchados protagonizaron el hecho: primero prendieron fuego a un basurero en el patio y luego lanzaron al menos una bomba molotov contra la infraestructura, lo que generó un principio de incendio en una inspectoría. Una funcionaria resultó lesionada al intentar controlar las llamas con un extintor.

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago concurrieron al lugar para sofocar el fuego, mientras que personal del OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros llegó posteriormente para realizar las diligencias investigativas y dar con los responsables.

El coronel Claudio Rosales, de la prefectura Santiago Oriente de Carabineros, destacó que la rápida intervención del comisario de la 19ª Comisaría, ubicada a pocos metros del recinto, fue clave para evitar que el fuego se propagara a otras áreas.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, y el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, confirmaron la presentación de querellas por lo sucedido. Bellolio sostuvo que “los estudiantes entraron con bencina desde afuera, dentro de sus mochilas”, y aseguró que los encapuchados eran alumnos del mismo liceo.

“Lamentablemente, no son personas externas. En otras ocasiones, nosotros vimos que había estudiantes internos que rompían el portón e ingresaban personas de afuera. En este caso, son tres encapuchados que estaban dentro del colegio que entraron con estos bidones de bencina; tenemos identificado a uno”, detalló.

El jefe comunal además cuestionó a la administración del expresidente Gabriel Boric. “Como nos prohibieron en el gobierno pasado que nosotros pudiéramos revisar mochilas, les mandamos tres veces oficios que no han contestado. No contestaron nunca, se fueron sin contestarlos, por una razón ideológica de no querer contestar”, afirmó.

Bellolio anunció que aplicará la Ley Aula Segura para la expulsión inmediata de los implicados y agregó: “Nos vamos a querellar penalmente porque esto es un delito”.

El delegado presidencial metropolitano confirmó que los encapuchados pertenecen al mismo establecimiento y enfatizó que “por supuesto que hay querella”.