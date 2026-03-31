Benjamin Netanyahu afirma que guerra se encuentra "a medio camino", sin fecha de término

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes que la ofensiva lanzada a finales de febrero junto a Estados Unidos contra Irán se encuentra ya a “medio camino“, pero descartó matizar una fecha concreta para su fin.

En este sentido, aclaró durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Newsmax que los objetivos de la guerra “se han superado” a pesar de rechazar “fijar un calendario” concreto para que los ataques terminen.

Netanyahu insistió en que el objetivo principal de la guerra son las reservas de uranio enriquecido de Irán y se mostró optimista en lo referente a la ofensiva conjunta, la cual considera que “ha aportado avances significativos en el desmantelamiento de las capacidades iraníes“.

“Ya hemos mermado su capacidad balística, destruido fábricas y eliminado a científicos nucleares clave“, incidió el primer ministro israelí, que añadió que estos esfuerzos han hecho “retroceder de forma significativa las ambiciones iraníes“.

Es por ello que subrayó que la campaña militar “no solo tiene como objetivo debilitar a Irán en el presente sino también prevenir un futuro mucho más peligroso“. “Están buscando armas nucleares y los medios para lanzarlas contra ciudades estadounidenses“, advirtió, no sin antes destacar que “de eso trata esta guerra, de evitar ese desenlace“.

El mandatario israelí aseveró que la fase actual de la operación se centra en “retirar el uranio enriquecido de Irán“, un paso clave que podría detener de forma permanente su capacidad para fabricar un arma nuclear. La atención se centra en sus reservas de uranio enriquecido, sostuvo, al tiempo que matizó que el propio presidente estadounidense, Donald Trump, exigió que el material sea retirado del país y entregado a terceros.

Caída del régimen

Netanyahu destacó haber logrado “golpear muy fuerte a la Guardia Revolucionaria iraní“, así como haber asesinado a los “líderes” del país asiático que “pregonaban la doctrina de ‘muerte a Estados Unidos‘”. Además, señaló que “el 80% de los iraníes querían echar a la cúpula” que rige al país porque, agregó, “los odian“.

“Al final, este régimen se derrumbará internamente“, auguró el primer ministro israelí añadiendo que, por el momento, lo que están persiguiendo Israel y Estados Unidos en su ofensiva contra Teherán es “degradar su capacidad militar, de misiles y nuclear“, así como “debilitarlos desde dentro“.

En esta misma línea, se mostró convencido de que Irán está saliendo más debilitado de esta guerra, mientras que Estados Unidos e Israel lo están haciendo “mucho más fortalecidos“.

Netanyahu aludió a los países árabes para señalar que, a su juicio, “antes se limitaban a agachar la cabeza en silencio” ante Teherán, mientras que hoy, aseveró, “se está produciendo un gran cambio” en la medida en que “muchos están diciendo basta” y “están apoyando la acción estadounidense“.