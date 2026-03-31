Comité de Ministros aprobó proyectos de energía renovable por US$1.000 millones

Tres proyectos, cuya inversión suman más de US$ 1.000 millones, aprobó el Comité de Ministros en su primera sesión bajo la administración del Presidente José Antonio Kast.

La instancia, liderada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, confirmó la resolución de calificación ambiental (RCA) favorable de 3 iniciativas de energía renovable que, tras cumplir con la normativa ambiental, se desarrollarán en distintos puntos del país.

En primer lugar, se dio curso al proyecto de Energía Renovable No Convencional (ERNC) Tarapacá, que tiene por objeto la construcción y operación de una central de generación de energía solar y eólica para su despacho al Sistema Eléctrico Nacional mediante una línea de transmisión eléctrica.

El monto de inversión asociado es de US$200 millones y se ubicará en las comunas de Pozo Almonte y María Elena, Región de Tarapacá y de Antofagasta, respectivamente.

Luego fue el turno del Parque Eólico Rinconada, cuya inversión estimada es de US$365 millones y que tiene por objeto la construcción y operación de una central de generación de energía solar y eólica despachada al Sistema Eléctrico Nacional mediante una Línea de Transmisión Eléctrica en las comunas de Laja y Los Ángeles, Región del Biobío.

Finalmente se revisó el Parque Eólico Los Coihues que se ubicará en las comunas de El Carmen, Pemuco y San Ignacio en Ñuble por US$470 millones. Dicha iniciativa, también inyectará energía solar y eólica al Sistema Eléctrico Nacional mediante una línea de transmisión eléctrica.

En la reunión, en la que participaron los ministros de las carteras de Salud, May Chomalí; de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; de Agricultura, Jaime Campos; y de Energía, Ximena Rincón, fueron analizadas las reclamaciones presentadas a los proyectos, las que fueron rechazadas en base a los informes técnicos evacuados por distintas instituciones al Servicio de Evaluación Ambiental.

Al terminar el Comité, la ministra Toledo comentó que “es un hito la realización de este Comité, no solo porque es el primero de la administración del Presidente Kast, sino que también porque empezamos a dar cumplimiento al instructivo presidencial que nos mandata a resolver la serie de reclamaciones que están pendientes. Esto implica una nueva lógica de trabajo: tendremos, al menos, una sesión mensual, dándole agilidad y diligencia al procedimiento de evaluación ambiental”.