Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 1 de abril de 2026


Críticas transversales a despido de directora de Sernameg: piden al Gobierno reconsiderar la medida

Desde el oficialismo, voces como Evelyn Matthei, Karla Rubilar y la senadora María José Gatica se pronunciaron en contra de la salida de Priscilla Carrasco, quien se encuentra en tratamiento por cáncer.

Desde el oficialismo, voces como Evelyn Matthei, Karla Rubilar y la senadora María José Gatica se pronunciaron en contra de la salida de Priscilla Carrasco, quien se encuentra en tratamiento por cáncer.

GéneroPolítica

La decisión del Ejecutivo de solicitar la renuncia de Priscilla Carrasco Pizarro, directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), provocó reacciones inmediatas en el mundo político, tras conocerse que enfrenta actualmente un tratamiento por cáncer de mama triple negativo.

Primero fue la exministra Antonia Orellana quien se manifestó en su cuenta X (antes Twitter) y minutos después la exintendenta, Karla Rubilar, utilizó la misma red social: “Si esto es real, duele. Sacar a una directora del SernamEG con cáncer de mama en tratamiento, en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica, no es coherente. Pido sinceramente recapacitar”.

La excandidata presidencial Evelyn Matthei también respaldó las palabras de Rubilar con un breve comentario en el mismo hilo de la publicación original: “Toda la razón, Karla”.

En la misma línea, la senadora RN María José Gatica cuestionó duramente la decisión, manifestando que “no es empática, humana ni cristiana. No todo vale en política, ministra. La humanidad nunca se debe perder. Sé cómo golpea esta enfermedad, física y emocionalmente es muy duro. Sumarle otro golpe no es necesario”.

De acuerdo con antecedentes conocidos desde el propio servicio, fue la subsecretaria Daniela Castro quien, por instrucción de la ministra, se comunicó con Carrasco para informarle la decisión que pone fin a sus funciones.

El procedimiento establece que la ahora exdirectora cuenta con un plazo de 48 horas para presentar su renuncia si así lo estima. En caso contrario, se procederá a declarar la vacancia del cargo, paso previo para su tramitación ante la Contraloría General de la República.

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