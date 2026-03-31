CUECH realiza su primer plenario del año en Concepción y define prioridades 2026

El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) desarrolló esta semana su primera sesión plenaria del año en Concepción, instancia que reunió a rectoras y rectores del sistema estatal para abordar los principales desafíos del periodo y proyectar una agenda común.

Durante la jornada, las autoridades analizaron el escenario de la educación superior en el país, marcado por anuncios de ajuste fiscal, cambios normativos y procesos en curso que inciden directamente en el Sistema de Educación Superior de Chile.

El presidente del CUECH y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, destacó el valor de las reuniones sostenidas recientemente con autoridades del Ejecutivo. “Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la ministra de Educación y con las autoridades de educación superior. Quisiera agradecer la disposición al diálogo y la acogida que han tenido los planteamientos que hemos hecho desde las universidades estatales”, señaló.

En ese marco, subrayó que existe coincidencia en el diagnóstico respecto a las dificultades estructurales del sistema, especialmente en materia de regulación y financiamiento. “Participamos del sistema en condiciones desventajosas, sometidos a normas y rigideces que nos impiden competir en igualdad de condiciones”, advirtió.

Ajuste fiscal y sostenibilidad: principal foco de preocupación

Uno de los ejes centrales del pleno fue el análisis del escenario presupuestario, particularmente ante el anuncio de un ajuste fiscal impulsado por el Gobierno. Las rectoras y rectores coincidieron en la necesidad de contar con mayor claridad sobre sus alcances y efectos en la educación superior.

La rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Marisol Durán, explicó que aún no existe información detallada sobre las medidas. “Hemos hecho un análisis riguroso, pero todavía no tenemos información clara. Hemos conversado con la ministra y la subsecretaria, y quedamos en mantener un diálogo fluido para conocer las implicancias”, indicó.

En la misma línea, la rectora de la Universidad de O’Higgins, Fernanda Kri, advirtió que el escenario genera inquietud en el sistema estatal. “Es un escenario complejo. Las universidades del Estado ya operamos con recursos ajustados, por lo que una eventual disminución de aportes podría tener un impacto mayor, especialmente en regiones”, sostuvo.

Desde una perspectiva regional, el rector de la Universidad de Aysén, Víctor Cubillo, enfatizó la necesidad de generar estrategias para mitigar los efectos del posible ajuste. “Estamos buscando mecanismos para amortiguar este escenario y fortalecer la vinculación con las autoridades, de modo que el esfuerzo fiscal no afecte aspectos clave del desarrollo universitario”, planteó.