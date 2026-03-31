Excanciller Van Klaveren: "La candidatura de Bachelet a la ONU era y sigue siendo extremadamente competitiva”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, abordó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet como Secretaria General de Naciones Unidas (ONU) y la decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirar su apoyo a dicha postulación.

“Es una noticia muy negativa, una decisión que nosotros no entendemos, porque la verdad es que la candidatura de Michelle Bachelet era y sigue siendo extremadamente competitiva”, indicó.

El también académico de la Universidad de Chile aseguró que, a su juicio, “el Gobierno tenía una excelente oportunidad para dar un gesto de unidad en torno a esta candidatura, sobre todo por tratarse de quién se trata, es decir, una expresidenta de la República en dos ocasiones, antigua alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, exdirectora y la fundadora de ONU Mujeres. Una mujer con una larga trayectoria y también muy conocida no solamente a nivel interno, sino que a nivel internacional”.

En esa línea, la exautoridad relevó la importancia del apoyo de Brasil y México, países “que conjuntamente suman casi dos tercios de la población de América Latina y del Caribe y también representan una cantidad muy significativa del producto bruto regional de nuestra región”.

“Obviamente que también hay otras candidatas y candidatos, pero nosotros creemos, y no somos los únicos, que realmente esta candidata es muy fuerte”, aseveró.

Respecto a la historia que tiene Chile en materia de representación en cargos internacionales, Van Klaveren indicó que “en nuestro país tenemos una tradición republicana de apoyar a candidaturas de signo opuesto del gobierno de turno”. Lo anterior, en referencia a cuando el socialista José Miguel Insulza fue apoyado por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera para ser reelecto como secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Y así como Andrés Allamand fue presentado a la reelección como secretario general Iberoamericano por el gobierno del expresidente Gabriel Boric”.

Felicito al excanciller Andrés Allamand por su reelección como secretario general de la @SEGIBdigital, el organismo más importante a nivel iberoamericano. Valoramos el consenso alcanzado en torno a la renovación de su mandato. — Alberto van Klaveren (@AlbertoKlaveren) September 27, 2025

“Así sucesivamente hay otros ejemplos. Siempre se busca un consenso nacional, porque para el país es importante que ciudadanos, ciudadanas de nuestro país puedan proyectarse a nivel internacional. Ahí no gana un sector, gana el el país entero. Obviamente en el caso de Bachelet se da también esa oportunidad”, planteó el excanciller.

Agregó que esa oportunidad “lamentablemente se perdió y creo que ahí también se rompió una suerte de fair play que existía en materia de candidaturas en nuestro país, en que no se miraba solamente la pertenencia política de la candidata o el candidato, sino que también lo que podía representar como imagen de nuestro país”.

Respecto al comunicado de prensa que emitió cancillería para informar la noticia, texto que justifica la decisión bajo el argumento de que la candidatura sería “inviable”, el académico señaló. “Realmente es muy sorprendente que se hable de una candidatura inviable y además de eso que se hable una dispersión de candidaturas. Realmente es muy poco afortunado el comunicado que emitió la Cancillería”.

Para el exministro, “ninguno de esos elementos se da, es más bien lo contrario, (…) es una candidatura viable como otras candidaturas (…) Quizás se estaba pensando la posibilidad de un veto, pero eso es una posibilidad que está presente para cualquier candidato”.