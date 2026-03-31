Francisca Mardones asume como Seremi de Deportes en Maule y contradice postura del Gobierno sobre el rodeo

A tres semanas de asumido el nuevo gobierno encabezado por el Presidente José Antonio Kast, todavía se siguen conociendo los nombres de quienes asumirán cargos de responsabilidad durante este periodo.

Uno de los que se hizo público en las últimas horas es el de la nueva Seremi de Deportes de la Región del Maule, cargo que ocupará la destacada deportista paralímpica y Premio Nacional del Deporte 2021, Francisca Mardones.

Mardones, campeona mundial de lanzamiento de la bala, expresó su agradecimiento por la designación: “Estoy muy feliz por la decisión tomada, aunque admito que no fue fácil, ya que significó ir dejando de lado cosas por las que trabajé muchos años, como las asesorías y charlas motivacionales, que dejaré en pausa durante todo este período para evitar cualquier relación comercial con terceros”, señaló.

En esa línea, Mardones sostuvo que: “Mi amor y compromiso con el deporte es tan grande que daré lo mejor de mí y lideraré un equipo de trabajo para que juntos sigamos desarrollando el deporte y la actividad física en el Maule y en todo Chile”.

Pero esos no fueron los únicos temas que la nueva seremi abordó en dicha publicación. Al ser consultada por su opinión sobre el rodeo, Mardones entregó una postura que se condice con la expresada por el Gobierno durante los últimos días.

“Felicidades, Fran. Quería preguntarte algo: ¿qué opinas tú? ¿El rodeo es un deporte?”, consultó uno de los seguidores de Mardones. A lo que la paraatleta contestó: “Personalmente, creo que el deporte debe ser un espacio de bienestar y no de sufrimiento humano ni animal”.

Recordemos que diversas instituciones, como el Colegio de Veterinarios de Chile, han expresado públicamente que, “si bien es una actividad regulada, muchos de los animales usados en el rodeo se exponen a factores estresantes como la exposición a golpes y generación de lesiones, restricción de alimento y agua, además del estrés propio asociado a las ‘Corridas de Vacas’ y el ‘Movimiento de Rienda’, disciplinas típicas de este encuentro”.

La postura de la nueva seremi de Deportes del Maule se condice con el apoyo público que el Gobierno, a través del Ministerio del Deporte, anunció para desarrollar el rodeo. “La invitación es a que nos reunamos con la Federación del Rodeo, empecemos a trabajar juntos, hagamos cosas. Lo primero es dejarlos cordialmente invitados para que empecemos a conocer más las partes técnicas y cómo podemos regular y crear un plan de desarrollo a futuro”, expresó la ministra.

Cabe mencionar que la Región del Maule es una de las zonas donde más se practica esta disciplina en el país.