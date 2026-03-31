Golpe al Plan Nacional de Búsqueda: subsecretario de DD.HH. pide renuncia de sus jefaturas

Un importante golpe recibieron este martes el Plan Nacional de Búsqueda y el organismo donde se ancla, la Unidad Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, tras la desvinculación de varias de sus jefaturas.

Por decisión del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, se le pidió la renuncia a la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano; a la jefa del área de trayectoria y búsqueda, Magdalena Gárces y a la jefa de archivo, Tamara Lagos.

De acuerdo a un comunicado emitido por la subsecretaría de Derechos Humanos, se trataba de cargos de “exclusiva confianza” y las funcionarias “no presentaron sus renuncias el día 10 de marzo, como sí lo hicieron otros funcionarios en esa calidad”.

Desde la repartición insistieron en que se “trata de cargos de responsabilidad en la Unidad de Programas de Derechos Humanos y Plan Nacional de Búsqueda” y que “tanto la referida unidad, como el plan, continúan adelante, como se ha explicado públicamente en más de una oportunidad”.

“Los cambios se realizaron tras haber socializado el tema con la Asociación Funcionarios de Derechos Humanos, a quienes se les informó de los ajustes al funcionamiento del Programa”, explicaron. En esa línea, señalaron que “la Subsecretaría ratifica que seguirá adelante con su política de continuidad en materia de Derechos Humanos, particularmente con el Plan Nacional de Búsqueda y el Plan Nacional de Derechos Humanos”.

La iniciativa que hoy sufre ajustes fue oficializada durante la administración anterior. El 30 de agosto de 2023, el expresidente Gabriel Boric firmó el decreto que puso en marcha el Plan Nacional de Búsqueda, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

El objetivo de dicho plan es esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte de las víctimas de desaparición forzada de manera sistemática y permanente, en conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales.