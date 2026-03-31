Indolencia, rigidez y un error estratégico: las críticas que deja el despido de la directora del Sernameg

La decisión del Gobierno de desvincular a la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Priscilla Carrasco, aún cuando esta se encuentra en un tratamiento contra el cáncer, ha generado críticas tanto de la oposición como de importantes figuras de Chile Vamos. En ese contexto, nuestro medio conversó con analistas sobre las implicancias políticas del hecho y sobre qué dice esta determinación respecto al manejo estratégico del Ejecutivo.

La polémica fue abordada esta mañana por el Presidente José Antonio Kast, quien durante su entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) reconoció que Carrasco atraviesa una “situación humana compleja”, pero insistió en que la decisión fue tomada porque existieron problemas de confianza y gestión.

“La confianza no se daba porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como Sernameg”, señaló Kast.

Sin embargo, las explicaciones no calmaron los ánimos. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, acusó una “indolencia brutal” de parte del propio Mandatario “al echar a Priscilla Carrasco, quien ganó su cargo por Alta Dirección Pública y está enfrentando actualmente un cáncer de mama triple negativo y que no ha dejado ni un día de trabajar”.

“Son los hechos los que lo demuestran. Ha aumentado la cobertura del Sernameg en un 90% del territorio nacional y ha quintuplicado la cantidad de atenciones de ese servicio. Una falta de humanidad total”, insistió.

Sobre el tema, incluso se pronunció la expresidenta Michelle Bachelet en el marco de un foro organizado por la Universidad de Valparaíso, donde calificó el caso de Priscila Carrasco como “muy triste”, además de representativo de las prioridades del Estado.

“Cuando una autoridad elegida por Alta Dirección Pública, no a dedo, que está además con un tratamiento de quimioterapia, con un cáncer muy grave, y se le pide la renuncia, me preocupa la señal. Es una señal super preocupante del valor que le damos al cuidado, la dignidad y los derechos de las personas y también de las mujeres”, planteó.

“Les parece innecesario empatizar”

En Chile Vamos, las críticas fueron encabezadas por la exministra Karla Rubilar, la senadora de Renovación Nacional (RN), María José Gática, y la presidenta de la Cámara Alta y militante del mismo partido, Paulina Núñez. Esta última, aseguró que “hay límites en política y en la vida”, al mismo tiempo que pidió “más empatía y compasión”, junto con hacer un llamada a que el Gobierno revierta la decisión.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la académica de la Universidad del Desarrollo y jefa editorial del centro de estudios Faro UDD, Fernanda García, compartió que se trató de una “decisión incorrecta” . Asimismo, apuntó a un nuevo error comunicacional del Ejecutivo.

A su juicio, se pudo haber preparado una “salida más ordenada” y de hecho, lo esperable era que el Gobierno “construyera un relato más transparente y empático”.

García afirmó que también se está relevando “un problema más profundo (…) que tiene que ver con que hay sectores, no digo que todo el Gobierno, donde existe una convicción tan acotada, tan cerrada de lo que se considera correcto, que les parece que es innecesario explicar, persuadir o incluso empatizar, no solo con la ciudadanía, sino que con otros actores sociales, con otras fuerzas políticas”.

“Simplemente se ejecuta, porque se está en la conciencia que se está en lo correcto. Estratégicamente eso es un error, pero también muestra una rigidez. Parece que de nuevo vamos a tener un gobierno que va a gobernar para su 30%”, advirtió.

Respecto a las acusaciones de “indolencia” o “falta de humanidad” en contra del Ejecutivo, García aseveró que son preocupantes “para la estabilidad del Gobierno”.

Por su parte, el analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, apuntó al flanco que se está abriendo en el propio oficialismo, donde se están produciendo los mismos comentarios que en la oposición.

“Te va mermando la confianza y la credibilidad, en las decisiones que toman pero, al mismo tiempo, refleja muy bien ese espíritu tecnocrático de toma de decisiones más allá de las consecuencias”, estimó.

Duval observó, en todo caso, que es curioso que sea Presidente Kast y no la ministra de la Mujer, Judith Marín, el que haya respondido por la desvinculación en el Sernameg, pues son situaciones que “van produciendo desgaste en la propia figura presidencial”.