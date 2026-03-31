Industriales panaderos anticipan que los precios podrían subir hasta un 10%

Los gremios de los industriales del pan anticiparon que el precio de las hallullas y marraquetas, que actualmente está en torno a los $2.000 el kilo en la Región Metropolitana, podría subir hasta un 10% por alza de los combustibles y otros insumos.

Según consigna La Tercera, el pan en la canasta del IPC es el quinto producto que más pesa —tras arriendo, alimentos en restaurantes, autos nuevos y gasolina— y el primero de los alimentos. Los hornos del pan funcionan a gas y diésel.

Juan Mendiburu, presidente de Indupan, declaró que solo por costos de horneado se daría un alza de $50 por kilo de pan crudo, a lo que se suma alrededor de $40 por transporte. “Sin considerar la potencial alza de materias primas, el precio del pan podría subir entre un 5% y 10%”, planteó.

El dirigente afirmó que el alza del precio del pan debería concretarse durante abril, advirtiendo también sobre el impacto del transporte marítimo en el valor del trigo importado. “El trigo a Chile llega desde el extranjero y no sabemos cómo afectará en las próximas cosechas”, señaló.

Por su parte, Marcelo Alonso, presidente de ChilePan, explicó que la distribución del pan depende en gran parte de almacenes pequeños, abastecidos por panaderías que utilizan vehículos a bencina o diésel.

“El petróleo y el gas son fundamentales para los hornos (…) y el pan se distribuye en vehículos motorizados”, detalló.

A esto, Alonso agregó la preocupación por el alza de la UF, que impacta a panaderías que arriendan locales comerciales, encareciendo sus costos operacionales.

Pese a ello, los dirigentes coincidieron en que aún no es posible establecer cifras definitivas, debido a la diversidad de costos en las panaderías.

“Dar una cifra exacta sería una especulación, porque existen panaderías pequeñas, grandes, con distintos tipos de hornos y sistemas de reparto”, afirmó Alonso.

Otro factor que podría encarecer el producto es el alza de las materias primas importadas, especialmente la harina proveniente de Estados Unidos, Canadá y Argentina.

En el caso de la harina argentina, su valor depende del transporte terrestre, mientras que la del norte del continente se ve afectada por el costo del flete marítimo, el cual podría seguir subiendo por el conflicto en Medio Oriente.