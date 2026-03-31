Kast blinda a Steinert: asegura que el director de la PDI desvinculó a la jefa de inteligencia

El Presidente José Antonio Kast aseguró que la decisión de desvincular a la jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, fue del mandamás de esa institución, Eduardo Cerna.

De esa manera, blindó a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, luego de varios días en que ha sido cuestionado por, presuntamente, interferir en la institución policial.

El Mandatario afirmó que fue Eduardo Cerna el que “le solicitó la renuncia a la persona que usted menciona (Consuelo Peña) y en esa línea, nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración dictada por el director general de la PDI, respecto de su mando”

Kast además fue consultado sobre si estaba al tanto del oficio que envió Steinert a la PDI, en que solicitaba detallar los motivos por los que fueron relocalizados policías que trabajaron estrechamente con ella, mientras era fiscal de Tarapacá.

Sobre aquello, el Presidente sostuvo que “la relación con los ministros es bastante directa y fluida, pero lo que yo he aprendido es que uno tiene que dejar que los equipos trabajen, que los equipos tomen las medidas necesarias para que se vaya desarrollando un buen trabajo”.

“Hemos conversado de muchos temas con la ministra, pero no creo que venga el caso decir el detalle de todas las cosas que uno conversa con los ministros”, agregó.

Requerido sobre si era importante para la seguridad nacional, conocer los motivos por los que los funcionarios fueron trasladados, Kast indicó que “la seguridad no solamente se determina con la captura de delincuentes, sino con todas las atribuciones que pueda tener una autoridad para vislumbrar cómo se realizan ciertas acciones y cómo se ejecutan algunas órdenes”.

“Dentro de las atribuciones de la ministra está ordenar el cómo va a gestionar, ahí hay un cambio radical en cómo se ha administrado el ministerio”, señaló.

El Presidente aseveró que “hay una nueva manera de enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, de cómo reestructurar por parte de los mandos y darle la confianza a los mandos para que ellos puedan tomar las decisiones que estimen convenientes” y que eso “es algo que vamos a ir demostrando con el tiempo”.