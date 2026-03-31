Kast estudiará indultos a condenados por violar DDHH: "Se evaluarán todas las solicitudes"

El Presidente José Antonio Kast reafirmó que ejercerá su facultad constitucional para conceder indultos y, posteriormente, impulsará una modificación a esta facultad, alineándose con las voces que sugieren reemplazarla por un consejo técnico colegiado.

En conversación con la Asociación de Radio Difusores de Chile (Archi), el Mandatario sostuvo que, en su opinión, resulta “razonable” que esta herramienta sea administrada por “un órgano colegiado”. No obstante, defendió su permanencia: “Creo que el indulto como institución, más allá de que hay que hacerle a mi juicio un cambio —en la manera de quienes otorgan el indulto— siempre tiene que ser una posibilidad que exista”.

Consultado sobre la decisión de utilizar una figura que él mismo busca reformar, Kast explicó que “hay situaciones que creo que se deben analizar y revisar”. En ese contexto, precisó que la revisión no implica cuestionar al Poder Judicial: “El indulto no es entrar a cuestionar una decisión judicial que haya tomado un juez”.

“Yo no entro a discutir los antecedentes o el fallo judicial (…) Estoy diciendo que he llegado a la conclusión, después de analizar ciertas situaciones, de que esa persona merece ser indultada”, subrayó.

El Jefe de Estado señaló que se evaluarán todas las solicitudes que se presenten formalmente, incluidos los casos de condenados por violaciones a los derechos humanos. “Vamos a hacer un análisis en profundidad de cada caso. Y cuando lleguemos a un estudio y lleguemos a una determinación, lo vamos a comunicar”, declaró sin establecer un plazo para ello.

Entre los antecedentes en revisión se encuentra la solicitud de indulto para el excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, condenado a 12 años por el caso de Fabiola Campillai, cuya abogada ya ingresó el requerimiento.

Por otro lado, Kast se refirió al cambio de estatus del penal Punta Peuco y valoró la decisión de convertirlo en un recinto común. “Creo que la medida que se tomó de llevar delincuentes comunes era una decisión que marcaba una línea política que no le hicieron los presidentes anteriores, no lo hizo Michelle Bachelet, no lo hizo Ricardo Lagos, no lo hizo Eduardo Frei ni tampoco Sebastián Piñera. Yo creo más en esa línea que en la que aplicó el presidente Gabriel Boric”, afirmó.