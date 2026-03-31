"Michelle, ¿no quiere ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas?": Bachelet revela que Piñera le propuso ser candidata a la ONU

En el marco de un conversatorio del ciclo “Riesgos y Retos de la Democracia” del Centro de Estudios para la Gestión Pública (Cegep), Michelle Bachelet reveló que el expresidente Sebastián Piñera fue una de las primera personas que sembró la idea de que la exmandataria postulara a la Secretaria General de Naciones Unidas.

En medio de los cuestionamientos al gobierno de José Antonio Kast por retirar su apoyo a la candidatura de Bachelet al máximo cargo de representación de la organización internacional, la expresidenta defendió la viabilidad de su postulación y compartió una anectadora junto a Sebastián Piñera.

En una de sus visitas a Chile para compartir las fiestas de fin de año con su familia cuando integraba las Naciones Unidas, Bachelet sostuvo un encuentro con el entonces presidente Piñera. “Cuando yo venía el presidente Piñera siempre me invitaba a reunirme para conversar distintos temas, para que uno le diera opinión o le sugiriera cosas. Y estando yo ahí me dice: ‘Michelle, ¿no quiere ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas?’”, expuso la exjefa de Estado.

Según la también ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en ese momento “jamás hubiera pensado ser secretaria general”, por lo que rechazó la propuesta del exmandatario, quien le respondió: “Te insisto, si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo”.

Asimismo, Bachelet se refirió a los argumentos de la Cancillería para retirar el respaldo a su postulación, desde donde se apuntó a la “inviabilidad” de la misma y la “dispersión de candidaturas de países de América Latina”.

“Se ha dicho que hay una diversidad enorme de candidatos. La vez pasada eran 13 (…) Ahora son solo cuatro”, expuso la expresidenta, junto con destacar que “existe una voluntad de un grupo de países, de un grupo de mujeres sobre todo, de que la próxima secretaria general sea una mujer de Naciones Unidas”.

Cabe recordar que la candidatura de Bachelet fue inscrita formalmente el pasado 2 de febrero bajo la administración de Gabriel Boric, y contó con el apoyo en bloque de Chile, México y Brasil, países que confirmaron que continuarán respaldando a la exmandataria chilena.