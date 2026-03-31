Pablo Ziegler, el heredero del nuevo tango de Astor Piazzolla: "Seguimos defendiendo esta música de Buenos Aires"

Para Pablo Ziegler, uno de los pianistas más destacados de la historia argentina, los viajes se han transformado en una suerte de forma de vida. Aeropuertos, escenarios y hoteles han sido parte de una rutina marcada por la música y la improvisación, primero junto a Astor Piazzolla —leyenda musical del nuevo tango— y luego al frente de sus propios proyectos. Es por eso que cuando habla sobre regresar a Chile lo hace con la familiaridad de quien vuelve a un territorio conocido, aunque siempre cambiante.

La memoria más reciente lo sitúa en el sur del país, frente a un paisaje que parece detenido en el tiempo. Lagos, volcanes y un verde intenso que, admite, lo sorprendió. “Cuando llegué a Frutillar pensé: uy, tan sur, debe ser frío. Pero era maravilloso el clima y toda esa cosa verde, verde, verde, con el lago, el volcán Osorno”, recuerda sobre su paso por el Teatro del Lago, donde el público lo recibió con entusiasmo en un gesto donde la música volvió a tender puentes entre dos orillas de la cordillera.

Ahora, y a días de un nuevo concierto en Chile, Ziegler prepara su regreso con la misma energía de siempre. Para él no se trata solo de una presentación más en su agenda internacional, sino de la continuidad en una relación que se remonta a los años en que recorría el país junto a Piazzolla. “Estoy muy contento de estar otra vez en Chile. La verdad es que la pasé muy bien allá, la gente es muy amable. Y bueno, tenemos la revancha en Chile, otra vez”, dice sobre el recital agendado para este martes 31 de marzo en el Teatro CA660, como quien anticipa un afectuoso reencuentro.

Pero la historia trotamundo de Ziegler como un trotamundos comenzó mucho antes. Nacido en Buenos Aires en 1944, en una familia marcada por la inmigración europea, creció en una casa que tenía instalado un piano en la habitación principal, y fue allí donde empezó a tocar de oído. “Mi madre dijo: ‘me parece que este chico tiene condiciones’, y ahí fue que me mandó”, cuenta sobre sus primeros pasos en el estudio formal del instrumento.

Su formación académica fue rigurosa y temprana. Ingresó al Conservatorio de Alberto Williams, donde rápidamente destacó entre los mejores alumnos. “Siempre me decían ‘sacaste otra vez los huevitos de oro'”, recuerda Ziegler entre risas. “Era el alumno preferido”. Más tarde continuó su formación con la pianista Galia Schachmann, quien lo preparó para una carrera como concertista clásico. Todo, mientras que, en paralelo, el jazz comenzaba a tejerse como una vocación.

Ese interés por la improvisación sería clave en el giro que definiría su trayectoria. Así fue como a comienzos de la década de 1970 recibió una llamada inesperada que cambiaría su vida. “Pregunto ‘¿quién es?’ y al otro lado me responden: ‘Piazzolla’. Por entonces yo ya estaba enamorado de la música de Piazzolla”, relata. Acto seguido, el compositor le entregó partituras y lo convocó a integrarse a su grupo, iniciando así una colaboración que se extendería por más de una década.

Durante esos años, el pianista recorrió el mundo junto al creador del nuevo tango. Fue una etapa intensa, marcada por giras constantes y una relación musical exigente. Uno de los recuerdos más vívidos ocurrió en el Festival de Jazz de Montreal, cuando finalmente logró que Piazzolla improvisara en escena. “Le cominzo a tirar frases, y él me las empieza a contestar. Cosa que nunca hizo durante más de diez años que yo pasé con él. Por fin se animaba”, cuenta.

Tras su etapa con el bandoneonista, Ziegler desarrolló una carrera solista que lo llevó a radicarse en Nueva York y a consolidar su propio lenguaje musical, marcada por una fusión entre tango y jazz que ha sido reconocida internacionalmente, transformando su vida en un permanente tránsito entre escenarios. “Yo tenía managers en Alemania, en Francia, y ellos iban bookeando mis fechas, así que me la pasaba viajando y tocando, viajando y tocando”, resume.

Ese recorrido también lo conectó con Japón, un país donde encontró una escena musical particularmente activa. Allí incluso formó un grupo con músicos locales, adaptándose a las exigencias logísticas de las giras. “Tuve que armar un grupo japonés porque ya traer los músicos desde Europa era algo muy caro. Y los japoneses también son tremendos músicos”, afirma sobre esa experiencia con el país asiático, sin contar los trabajos que ha desarrollado junto a su esposa, la pianista Masae Shiwa.

Hoy, con dos premios Grammy en su trayectoria, el pianista trabaja en un nuevo proyecto discográfico titulado “Blues Porteño“, realizado junto a la cantante italiana Roberta Gambarini. El álbum, grabado con músicos vinculados al legendario club Blue Note Jazz Club, es para él una apuesta importante. “Yo ya tengo dos Grammys, pero me falta el tercero. Y le tengo mucha fe a lo que hicimos”, asegura.

Más allá de los premios y los escenarios, Ziegler mantiene una convicción clara sobre el origen de su música. Para él, el tango sigue siendo el lenguaje que define su identidad artística. “El folclore de la ciudad de Buenos Aires es el tango. La bohemia de la ciudad de Buenos Aires. A través de los años apareció el nuevo tango de la mano de Piazzolla. Y acá estamos defendiendo esta música de Buenos Aires a través del nuevo tango”, concluye.