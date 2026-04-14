Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de abril de 2026


Contraloría zanja debate sobre cobros del CAE: dictamina que Tesorería puede realizar acciones de cobranza

El organismo señaló que la TGR es la entidad encargada de cobrar todo crédito "de los cuales ha operado la garantía estatal (...) sin perjuicio de que para ese fin pueda celebrar convenios de administración con entidades financieras respectivas”.

El organismo señaló que la TGR es la entidad encargada de cobrar todo crédito "de los cuales ha operado la garantía estatal (...) sin perjuicio de que para ese fin pueda celebrar convenios de administración con entidades financieras respectivas”.

Nacional

La Contraloría General de la República (CGR) se pronunció mediante un dictamen sobre la petición del exdiputado Miguel Mellado. El exlegislador solicitó que se determinara la “obligación del Fisco de cobrar aquellos créditos con aval del Estado (CAE) cuya garantía ha sido ejecutada y que se encuentran en poder de aquel”, además de requerir una auditoría.

El dictamen, emitido el 7 de abril, establece que “la Tesorería General de la República es el órgano obligado a ejercer las acciones de cobranza de los créditos con aval del Estado (CAE) a que se refiere la Ley N° 20.027”, de acuerdo con lo informado por La Tercera.

Cabe señalar que la resolución del ente controlador se da a conocer en medio del debate jurídico sobre si la Tesorería podía cobrar la deuda del CAE mediante la vía administrativa del Código Tributario o a través de un juicio ejecutivo conforme a las reglas ordinarias de los tribunales civiles.

El organismo precisó que “los créditos respecto de los cuales ha operado la garantía estatal y aquellos que han sido adquiridos o comprados por el Fisco, la Tesorería es la entidad encargada de su cobro, sin perjuicio de que para ese fin pueda celebrar mandatos o convenios de administración con las entidades financieras respectivas”.

En consecuencia, la Contraloría señaló que la Tesorería es el “órgano obligado por el ordenamiento jurídico para ejercer las correspondientes acciones de cobranza, a través de los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario”.

Sobre la solicitud de fiscalizar el cumplimiento de esta obligación por parte del Estado, el ente contralor indicó que “la presentación efectuada será considerada como un insumo en el proceso de planificación de las auditorías que regularmente efectúa esta entidad de control”.

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