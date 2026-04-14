Críticas transversales y un protocolo de probidad: el debate tras almuerzo de excompañeros de Kast en La Moneda

El almuerzo del Presidente José Antonio Kast con excompañeros en el Palacio de La Moneda continúa generando repercusiones políticas, tras cuestionamientos por el eventual uso de recursos públicos en una actividad de carácter privado. La controversia, que motivó una denuncia ante la Contraloría General de la República, abrió un flanco sobre estándares de probidad, delimitación entre lo público y lo privado, y la necesidad de protocolos claros en la sede de gobierno.

El exministro de Seguridad, Luis Cordero, en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, planteó que situaciones como esta podrían repetirse si no se establecen reglas explícitas. A su juicio, el problema radica en la falta de una delimitación administrativa clara dentro de La Moneda.

En ese sentido, sostuvo que si el encuentro se hubiera realizado en el Palacio de Cerro Castillo “no sería tema”. Y sugirió que, al residir el Mandatario en La Moneda, debiera definirse formalmente qué espacios cumplen funciones residenciales.

Desde el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, coincidió en la necesidad de ordenar el uso de los espacios. “Nosotros estamos acostumbrados a que Cerro Castillo sea la casa para eso, que es la casa de descanso de los presidentes y así lo dice la ley que la creó y ahí nadie lo podría cuestionar. El Palacio de la Moneda cumple la función más bien de oficina”, reconoció el parlamentario de la UDI.

“Evidentemente un protocolo ayudaría”, afirmó. En esa línea, agregó que, si bien la situación es inédita desde que el Mandatario volvió a residir en La Moneda, “queda más tranquilo” con la explicación del Ejecutivo respecto de que el costo del encuentro sería asumido de manera privada.

Las críticas más duras provinieron desde la oposición. El diputado Daniel Manouchehri (PS) acusó una conducta reiterada del Gobierno en materia de probidad y apuntó a una falta de respuesta oportuna ante cuestionamientos públicos. “Estamos en presencia de una actitud constante de creer que La Moneda es su fundo, que el país es el living de su casa”, señaló.

El parlamentario enfatizó que la legislación vigente es clara al prohibir el uso de recursos públicos en eventos privados y cuestionó que, a un mes de iniciado el mandato, no exista un protocolo de probidad definido. “Tiene que existir un protocolo de probidad en el Gobierno. El Gobierno no lo ha hecho. Están obligados a hacerlo. Ha pasado un mes. Pero segundo, nuestra legislación ya es clara. No pueden haber recursos públicos en eventos privados”, insistió.

En la misma línea, el diputado Jaime Bassa (FA) sostuvo que el caso podría constituir una «infracción al principio de probidad administrativa», citando expresamente la normativa vigente. “El artículo 62 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado señala que los bienes públicos solo se pueden utilizar para los fines a los cuales están destinados, y destinar esos bienes a otros fines constituye una infracción”, explicó.

En ese sentido, recalcó que “La Moneda no es la casa del Presidente, es la sede de gobierno”, por lo que no sería el espacio adecuado para reuniones personales. Bassa adelantó que recurrirán a la Contraloría para que determine si existió una vulneración a la normativa.

Por su parte, la diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, adoptó un tono más crítico respecto de la polémica en sí y llamó a priorizar otros temas. “Lo que debe primar en este país es el sentido común. ¿Cómo vamos a estar haciendo reglamentos por esto o por esto otro? Ya basta. Ocupémonos de los problemas reales de Chile”, afirmó.

Parisi sostuvo que, si bien el Presidente está en su derecho de reunirse con cercanos, podría hacerlo con un impacto positivo adicional: “Si quiere hacer una cena con sus compañeros, lo felicito, pero podría haber ayudado también a algún emprendedor donde lleve a todos sus amigos y contribuya a que tenga un mejor pasar en este mes de abril”.

En tanto, remarcó que “crear problemas propios es innecesario” y que las autoridades deben actuar con mayor criterio en sus decisiones.