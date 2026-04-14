Diputado Sulantay (UDI) defiende propuestas económicas de la ley miscelánea: "No se puede seguir haciendo lo mismo"

En la antesala del ingreso de la denominada ley miscelánea impulsada por el Gobierno del presidente José Antonio Kast, el diputado de la UDI por la Región de Coquimbo, Marco Antonio Sulantay, abordó el escenario político y económico que rodea la iniciativa, defendiendo la necesidad de avanzar con medidas que apunten a la reactivación económica y al apoyo a la clase media. El parlamentario sostuvo que el proyecto debe tramitarse de manera integral y advirtió que el país requiere cambios en su estrategia económica.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el legislador planteó que una de las preocupaciones de su sector es que las políticas anunciadas incluyan medidas concretas para los sectores medios. “Siempre se tiende a dejar un poquito afuera medidas concretas y directas hacia la clase media”, afirmó, subrayando que se trata de un segmento que consideran prioritario desde el punto de vista político y económico.

En esa línea, Sulantay señaló que, si bien aún no se conocen todos los detalles del proyecto, su bancada respalda aquellas iniciativas que impulsen el crecimiento y la inversión. “Nosotros estamos de acuerdo con todas las medidas que vayan en beneficio del crecimiento, en beneficio de darle dinamismo a la economía y que eso sea un espaldarazo para toda la familia”, sostuvo, agregando que el rol del Congreso será fiscalizar que dichas medidas cumplan los objetivos para los cuales fueron diseñadas.

Respecto de la discusión sobre la forma en que se presentará la iniciativa, el parlamentario manifestó su preferencia por un ingreso conjunto de las distintas medidas, en lugar de fragmentarlas en varios proyectos. A su juicio, dividir la propuesta podría retrasar la tramitación y afectar su efectividad. “Creo que sería mucho más práctico y más efectivo que este proyecto de ley ingresara en forma íntegra, no separada, y que se tramite de manera rápida y urgente”, señaló.

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El diputado también defendió la idea de adoptar cambios en la política económica, argumentando que las estrategias implementadas en las últimas décadas no han logrado los resultados esperados. “No se puede seguir haciendo lo mismo. Se tendrá que buscar alguna otra fórmula”, indicó, al referirse a la necesidad de explorar nuevas herramientas para impulsar el crecimiento y enfrentar el estancamiento económico.

En ese contexto, el legislador abordó la posibilidad de reactivar instrumentos como el Fondo de Utilidades Tributables (FUT), propuesta que ha sido mencionada en el debate público. Según explicó, se trata de una alternativa que podría contribuir a mejorar el clima de inversión. “Es una medida que quizás no fue pensada en una primera instancia, pero es una que no incomoda, por decirlo así”, afirmó, agregando que este tipo de herramientas podría ayudar a generar condiciones favorables para la economía.

Sulantay también se refirió al escenario político en el Congreso y al rol de la oposición en la discusión del proyecto, señalando que la fragmentación legislativa obliga a construir acuerdos para avanzar en reformas estructurales. A su juicio, el diálogo es necesario, pero existen sectores con posiciones más rígidas frente a las propuestas del Ejecutivo. “Hay un sector que es una oposición dura, que tiene aspectos de sus propuestas bastante inflexibles, pero también hay otros que tienen la capacidad de sentarse a conversar”, sostuvo.

Finalmente, el parlamentario expresó su confianza en que la iniciativa contará con respaldo suficiente para avanzar en el Parlamento, aunque reconoció que no será un proceso exento de tensiones políticas. “Este proyecto de ley va a tener, finalmente, un apoyo importante. Hubiese sido ideal lo más amplio posible, pero sabemos que hay sectores que no lo van a apoyar bajo ningún punto de vista”, concluyó.