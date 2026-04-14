Diputados piden a presidente de la Cámara querellarse contra Camila Flores

Cinco diputados de oposición enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), solicitando que interponga una querella en contra de la exdiputada y actual senadora Camila Flores (RN) por el eventual uso indebido de recursos públicos destinados a la función parlamentaria.

Los firmantes de la misiva son los diputados Luis Cuello (PC), Gael Yeomans (FA), Juan Santana (PS), Ana María Gazmuri (AH) y Bernardo Salinas (PC), quienes apelan a las facultades legales del titular de la Corporación para ejercer acciones penales ante posibles irregularidades en el uso de fondos públicos.

Solicitan, en específico, que se presente una acción judicial en el contexto de la investigación que desarrolla la Fiscalía Regional de Valparaíso contra Camila Flores por presuntos delitos funcionarios, entre ellos fraude al fisco reiterado.

La investigación se originó tras una denuncia anónima recibida en octubre de 2025 y actualmente está siendo llevada adelante por la Unidad Regional Anticorrupción, con diligencias a cargo del OS9 de Carabineros y bajo carácter reservado.

Asimismo, los diputados hacen referencia a antecedentes publicados por la prensa, donde se señala un presunto esquema para desviar recursos públicos a través de contrataciones financiadas con asignaciones parlamentarias.

Según esa investigación, parte de los fondos debía ser devuelta en efectivo a la entonces diputada, práctica que habría sido conocida como la denominada “cuota Flores”.

El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, aunque aseguró que aún no ha recibido la carta formalmente, comentó que «el fondo del asunto es que la Cámara de Diputados tiene que siempre estar perfeccionando sus controles para que el dinero destinado a asignaciones parlamentarias sea destinado a un uso legal y ético«.

«En este caso, evidentemente, si fuera real la versión de la prensa, lo que pasa con los dineros es después de que la Cámara paga y después de que el trabajador de la parlamentaria saca el dinero del banco. Por lo tanto, es difícil que la Cámara llegue a controlar hasta ese evento, pero evidentemente que todos los días estamos revisando», continuó.

El parlamentario adelantó que «ahora acabo de instruir a la secretaría para que se revise un instructivo a los funcionarios parlamentarios para que les digan cuáles son las medidas que ellos tienen que tomar, si algún jefe les propone este mecanismo de devolver un porcentaje del sueldo, recordarles que es ilegal, antiético y que no corresponde«.

Alessandri cerró señalando que debido a esto no correspondería instruir una querella por parte de la Cámara.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.