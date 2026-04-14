Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de abril de 2026


El luchador Valentino Godoy estrena el medallero del Team Chile en Panamá

El luchador de 16 años logró el bronce en Panamá 2026 tras una gran remontada, entregando la primera alegría al Team Chile juvenil.

El luchador de 16 años logró el bronce en Panamá 2026 tras una gran remontada, entregando la primera alegría al Team Chile juvenil.

Deportes

El luchador chileno Valentino Godoy se convirtió en el primer medallista del Team Chile en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, tras conquistar la medalla de bronce en lucha categoría -71 kilos.

El joven deportista, de solo 16 años y oriundo de Quintero, protagonizó una notable remontada en el combate por el podio. Luego de comenzar en desventaja por 4-0 ante el peruano Adrián Riques, logró revertir el marcador para imponerse por 12-6 en un cierre lleno de emoción.

En su camino a la medalla, Valentino Godoy debutó con una sólida victoria por 10-0 frente al brasileño Luis da Costa. En semifinales, en tanto, cayó ante el argentino Benjamín Casas, quien posteriormente se consagró campeón de la categoría.

Tras asegurar el bronce, el chileno valoró el logro conseguido: “Me siento muy bien, feliz. Esperé este resultado mucho tiempo. Llevo compitiendo unos tres años a este nivel y nunca había conseguido una medalla internacional de esta relevancia”.

La jornada también marcó el inicio de otras disciplinas para el Team Chile juvenil, como el tenis de mesa, el judo y el surf.

En este último deporte, los riders nacionales Reimundo Berry y Pascual Llorens destacaron tras superar sus respectivos heats, avanzando con buenas sensaciones en la competencia.

De esta manera, Chile suma su primera medalla en Panamá 2026, con una generación joven que busca consolidarse en el escenario deportivo internacional.

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