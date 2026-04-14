“Error impresentable”: ausencia de ministra Steinert en Comisión de Hacienda del Senado recibe fuego amigo

La Comisión de Hacienda del Senado se reunió este martes para tramitar un proyecto que moderniza los incentivos, extiende la carrera a los futuros ingresos a Carabineros y establece herramientas de gestión de la planta policial. No obstante, la sesión tuvo que suspenderse por la ausencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, debido a una descoordinación del Gobierno.

Una vez comunicada la inasistencia de Steinert, el presidente de la comisión, Javier Macaya (UDI), expresó su malestar. “Como presidente de la comisión, y con la voluntad que he tenido para acceder a los temas de tabla, y este era un tema importante y urgente, me parece que es bien lamentable que no se haya apersonado gente del Ministerio de Seguridad”, declaró.

El ministro Segpres, José García Ruminot, pidió disculpas en representación del Ejecutivo. “Yo quisiera pedir excusas por lo que ha ocurrido. Sé que la ministra está con el Presidente de la República en una actividad de la Policía de Investigaciones. Claramente hemos tenido aquí una descoordinación y reitero mis disculpas a la comisión”, indicó.

Luego intervino el senador Rodolfo Carter (IND – PRep), quien criticó con dureza la ausencia de la titular de Seguridad. “Nadie puede ser salvado contra su voluntad. Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. No costaba nada tener otra actitud frente a esto”, sostuvo.

“De verdad es una de las cosas más sensibles para los ciudadanos la falta de Carabineros (…) Si hay algo que nos distinguió durante la definición electoral que tuvieron los chilenos, es que nosotros quisimos reivindicar la posición de Carabineros en la sociedad. Y cuando no son importantes a la hora de las definiciones como estar en esta comisión, resulta muy lamentable”, añadió

Carter también apuntó contra la gestión gubernamental: “Entiendo que los accidentes ocurren, de verdad lo entiendo, pero esto no es un accidente, esto es desprolijidad. No solamente viste de argumentos a una oposición que, legítimamente, hoy nos ridiculiza, pero lo que más me preocupa es que perdemos credibilidad frente a los hombres y mujeres que ponen el pecho a las balas todos los días en la calle, que son los Carabineros. Transmítale a la ministra y también a la gestión del Gobierno que la lealtad y la coordinación es un camino de dos vías”.