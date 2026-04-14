La trampa de los mercados: optimismo bursátil frente a una crisis energética y tecnológica

La guerra en Medio Oriente sigue siendo hoy el principal factor que condiciona a los mercados globales, pero ya no solo desde el impacto inmediato del conflicto, sino desde algo mucho más complejo: las expectativas sobre su desenlace. Lo que estamos viendo no es solo una crisis energética, sino una tensión estructural entre geopolítica, tecnología y economía.

Lo que los mercados anticipan

El foco inicial ha estado, como es evidente, en el estrecho de Ormuz. El bloqueo de esta ruta —por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial— ha generado una disrupción directa en el suministro energético. A esto se suma el daño a infraestructuras críticas en países del Golfo, lo que ha reducido aún más la capacidad de producción y exportación.

Sin embargo, el comportamiento reciente de los mercados financieros revela algo más profundo. A pesar de este escenario, los principales índices bursátiles han logrado sostenerse, e incluso avanzar. El precio del petróleo, particularmente el Brent, ha retrocedido desde sus máximos recientes, ubicándose por debajo de los 100 dólares en contratos futuros.

Esta aparente contradicción tiene una explicación clave, los mercados no están reaccionando al presente, sino anticipando el futuro.

Hoy, gran parte de los inversionistas están apostando a que la tregua actual derivará en algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Esa expectativa, más que la realidad en el terreno, es la que está sosteniendo el actual “respiro” financiero. Pero este optimismo se construye sobre una base extremadamente frágil.

Uno de los elementos menos visibles —y más determinantes— de esta crisis es el impacto sobre el helio, un recurso crítico para la producción de semiconductores. A diferencia del petróleo, cuya relevancia es ampliamente conocida, el rol del helio en la economía global pasa desapercibido, pese a ser esencial para la industria tecnológica.

Cerca de un tercio del helio mundial depende directa o indirectamente del corredor del Golfo Pérsico, particularmente de la planta de Ras Laffan en Catar. Este gas, derivado de la producción de gas natural licuado (GNL), es indispensable para los procesos de enfriamiento en la fabricación de chips avanzados, especialmente aquellos utilizados en inteligencia artificial.

El problema es que esta cadena de suministro está hoy bajo presión extrema.

Las instalaciones de producción en la región han reducido su capacidad debido al conflicto, mientras que una parte importante de los contenedores de transporte permanece bloqueada en la zona. Como resultado, las reservas de helio en Asia, principal centro de fabricación de semiconductores, se encuentran en niveles críticos, abriendo un escenario de riesgo sistémico.

Las paradojas del mercado

Si el flujo de helio se interrumpe de forma prolongada, la producción de chips avanzados podría detenerse. Y eso no solo afectaría a la industria tecnológica, sino al conjunto de la economía global. La inteligencia artificial, que hoy actúa como el principal motor de crecimiento en Estados Unidos, depende completamente de estos componentes.

Aquí aparece una de las principales paradojas del momento, mientras los mercados celebran la resiliencia del sector tecnológico, ese mismo sector depende de una cadena de suministro extremadamente vulnerable a la guerra.

De hecho, la inteligencia artificial no es solo un sector más. Actualmente representa una parte significativa del crecimiento económico estadounidense. La inversión en infraestructura tecnológica —centros de datos, servidores y chips— se ha convertido en el principal soporte frente a la presión inflacionaria y el encarecimiento de la energía.

Sin este impulso, la economía estadounidense probablemente ya estaría enfrentando una recesión.

Pero este modelo tiene un punto débil evidente, depende de condiciones logísticas globales estables. Hoy esas condiciones no están garantizadas. En paralelo, el comportamiento del precio del petróleo también refleja esta desconexión entre presente y expectativas.

El mercado físico o spot, es decir, el precio que se paga hoy por un barril de Brent, está registrando precios que bordean los 150 dólares por barril debido a la escasez inmediata. El mercado se está quedando sin el flujo del oro negro.

Mientras que los contratos futuros, que son pensados para entregas desde junio o julio, muestran precios significativamente más bajos.

Este fenómeno, conocido como “backwardation”, indica que los inversionistas creen que la crisis es temporal. Es decir, están comprando la narrativa de una pronta normalización del conflicto.

Y es precisamente ahí donde se configura la llamada “trampa de complacencia”.

Los mercados están descontando un escenario positivo que aún no se materializa. Si las negociaciones fracasan y la tregua se rompe, el ajuste podría ser abrupto. No solo por el impacto en el precio del petróleo, sino por el efecto combinado sobre la tecnología, la inflación y el crecimiento global.

Pero aún hay un tercer actor que puede definir el rumbo de la situación.

El papel de China y el futuro de las negociaciones

En este contexto, China emerge como un actor central no solo por su capacidad de mediación, sino por su propio interés estratégico. Como principal comprador de petróleo iraní, cerca del 90%, y actor relevante en la cadena de suministro tecnológica, Beijing tiene no solo incentivos directos para evitar una escalada prolongada, sino que una capacidad tangible de presionar e influir sobre Irán.

Su eventual intervención no responde a una lógica diplomática tradicional, sino a una necesidad económica. Tanto China como Estados Unidos dependen de la estabilidad de estas cadenas globales para sostener su crecimiento.

Esto explica porqué ocho buques petroleros chinos cruzaron por Ormuz en las últimas 24 horas sin problemas, pese al anuncio de bloqueo total estadounidense. El reporte de la marina China coincide con la información que fuentes del Pentágono le dieron al Wall Street Journal de que unos 20 buques, en su mayoría de China, cruzaron sin problema el estrecho «contra-bloqueado» desde el lunes a la mañana.

Esto configura una relación de interdependencia compleja, donde incluso rivales estratégicos comparten un mismo riesgo sistémico.

Mientras tanto, las negociaciones avanzan lentamente. Estados Unidos busca garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz, cerrando el estrecho, una estrategia poco vista, pero que apunta a asfixiar la economía iraní. Al mismo tiempo, necesita estabilizar los flujos energéticos, mientras Irán utiliza su posición como productor clave para aumentar su capacidad de presión.

En el fondo, lo que está en juego no es solo un acuerdo puntual, sino el control de los recursos que sostienen la economía global, energía, tecnología y rutas comerciales.

El problema es que el tiempo es limitado. Si en los próximos días no se logra un avance concreto, el escenario podría cambiar drásticamente. Un petróleo sostenido en niveles elevados podría afectar el consumo global, mientras que una interrupción en la producción de semiconductores podría golpear directamente al sector tecnológico.

Ese doble impacto —energético y tecnológico— es el verdadero riesgo que enfrentan hoy los mercados.

Por ahora, las bolsas siguen apostando por un desenlace favorable. Pero esa apuesta está basada más en expectativas que en certezas.

En definitiva, no se trata únicamente del precio del petróleo o del control territorial, sino de algo más profundo, la fragilidad de las cadenas que sostienen el crecimiento económico en el siglo XXI.

En ese escenario, el equilibrio actual es tan inestable como decisivo. Porque si algo queda claro hoy, es que el mercado no está reaccionando a lo que ocurre, sino a lo que espera que ocurra. Y cuando esa expectativa falla, el ajuste suele ser inmediato e implacable.