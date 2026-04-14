Luis Cordero sobre almuerzo de Kast en La Moneda: "Si la comida hubiese sido en Cerro Castillo esto no sería tema"

El exministro de Seguridad y académico de la Universidad de Chile, Luis Cordero, abordó el polémico almuerzo que el Presidente José Antonio Kast ofreció a sus compañeros de universidad en La Moneda. Al respecto, aseguró que había formas de evitar la controversia “para no exponer indebidamente al Presidente”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el experto en derecho administrativo señaló que “el sistema institucional chileno provee de una residencia privada para el Presidente” y que ese lugar es el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

“Ése es un lugar para que el Presidente pueda recibir a su familia, pueda desarrollar actividades protocolares, familiares o privadas. Si la comida hubiese sido desarrollada en Cerro Castillo, esto no sería tema, porque la residencia está destinada para ese fin”, recalcó.

En esa misma línea, Cordero planteó que un camino posible para Kast y su equipo, era disponer, previo a que comenzara a vivir en La Moneda, “de una regla similar, de qué parte del Palacio de La Moneda está dedicada a su residencia”.

“Para evitar este tipo de incordio, administrativamente debiera quedar muy identificado qué sector del Palacio de la Moneda está dedicado a la residencia presidencial, de modo que el Presidente pueda, al igual que en Cerro Castillo, desarrollar actividades familiares o privadas sin comprometer la continuidad de la función pública”, agregó.

Desafíos en seguridad pública: comunicar “es el 50% del trabajo”

Cordero además abordó la decisión del Gobierno de presentar un informe semanal de homicidios. El exministro de Seguridad Pública valoró la señal de transparencia, pero al mismo tiempo, advirtió sobre los riesgos de trabajar con datos provisorios.

La exautoridad indicó que comunicar en materia de seguridad “es bien difícil y de hecho, yo creo que es el 50% de trabajo”. “Lo explico por lo siguiente: porque los datos efectivamente pueden venir a la baja —de hecho, han venido a la baja en los últimos años, la administración del presidente Boric entregó buena parte de los indicadores a la baja— pero el tema es que usted puede tener un fin de semana muy complicado y le puede explicar a la ciudadanía: ‘No, los homicidios están a la baja’. Hay un esfuerzo pedagógico adicional”, afirmó.

A lo anterior, Cordero agregó que el sistema político “es extremadamente contingente y no va a esperar sus reacciones de mediano y largo plazo”.“La administración pública tiene que resistir a eso, pero siempre tiene que tener presente que la política y, especialmente el Parlamento, responde a la contingencia”, insistió.