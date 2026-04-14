Ola de amenazas de tiroteos provoca suspensión de clases y presiona avance del proyecto “Escuelas Protegidas”

Durante la jornada de este martes, comunidades educativas en las regiones del Biobío, Metropolitana, O’Higgins y Maule reportaron amenazas de tiroteos. Muchas fueron difundidas en redes sociales o escritas en baños de los establecimientos, lo que generó preocupación entre la comunidad escolar y mantiene el debate sobre la urgencia de avanzar en proyectos para enfrentar la violencia.

En la Región del Biobío, varios recintos adoptaron medidas tras un aviso de ataque que fijaban como fecha este martes 14 de abril. Entre ellos, el Colegio Adventista, el Colegio Inmaculada Concepción de Talcahuano, el Colegio Sagrados Corazones de Hualpén y la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), quienes suspendieron sus actividades.

La situación se replicó en la capital. El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, denunció una situación similar en colegios de la comuna. “Esto no es una broma, es una amenaza que tiene aterrada a la comunidad escolar. En Lo Barnechea vamos a investigar, identificar a los responsables y aplicar todas las sanciones que correspondan”, afirmó.

En paralelo, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, pidió al Congreso aprobar con urgencia medidas para reforzar la seguridad escolar. “Hoy estamos enfrentando situaciones absurdas. Basta una amenaza, que no sabemos si es real o no, para que tengamos que suspender clases completas, porque no contamos con herramientas básicas de prevención”, sostuvo.

Las alertas se extendieron a la Región de O’Higgins. El senador Juan Luis Castro (PS) informó que se registraron advertencias de tiroteos en Rancagua, Chépica, Rengo, San Fernando y Mostazal, señalando que “no es un hecho aislado” y anunció una reunión con autoridades de seguridad para abordar la situación.

En la Región del Maule, el diputado Roberto Celedón ofició a la ministra de Educación, María Paz Arzola y a la Seremi regional para conocer cifras y protocolos ante amenazas registradas en comunas como Talca, Constitución, Curepto y Licantén. “Son extremadamente preocupantes las informaciones que hemos recibido”, indicó el parlamentario.

Desde el Colegio de Profesores, su presidente Mario Aguilar advirtió que las amenazas reflejan una problemática más profunda vinculada a la salud mental. “Es el reflejo de una situación extremadamente grave, que se está viviendo en muchísimas comunidades educativas. Este es un tema país que no ha disminuido con el paso de los días”, señaló.

El dirigente participó este lunes en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde actualmente se discute el proyecto “Escuelas Protegidas”. En la instancia, mencionó que existe “un problema de salud mental, que debe ser la primera prioridad para abordar esta problemática”.

“Esto no se va a resolver únicamente con medidas paliativas, que hay que tomarlas, ciertamente, pero no va al fondo. Y el fondo es necesario abordarlo ya, porque es un tema urgente”, sumó. Aguilar informó que su gremio convocó a cabildos en distintos territorios para buscar soluciones desde las propias comunidades educativas.

Debate legislativo

Este martes, la Comisión de Educación continuó con el trámite del que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. La iniciativa impulsada por el Gobierno está calificada con «urgencia inmediata».

En la instancia, el diputado republicano Diego Vergara llamó a legislar con rapidez ante el aumento de estos casos. “Hoy estamos en modo emergencia. En la mañana el colegio San Pedro Nolasco, frente al Congreso, suspendió sus clases por amenazas de tiroteo. Por lo tanto, tenemos que actuar rápido”, afirmó.

El parlamentario sostuvo que la implementación anticipada de medidas de seguridad, como la revisión de mochilas al entrar al colegio, podría haber evitado episodios de violencia ocurridos en los últimos años. Vergara subrayó que la crisis de convivencia se arrastra desde hace tiempo y hay que darle solución.

“Hoy y no mañana necesitamos proteger la integridad física y psíquica de los alumnos. (…) Esta ley es una herramienta muy necesaria para que todos los colegios tengan ese elemento de prevención el día de mañana”, insistió.

Por su parte, la diputada Emilia Schneider (FA) cuestionó la efectividad de las medidas planteadas y advirtió que no existiría evidencia técnica para respaldarlas. “El problema se trata de la eficiencia y eficacia de las normas que estamos discutiendo. No hay evidencia comparada que sustente estas medidas”, señaló.

La parlamentaria agregó que iniciativas similares en el pasado como “Aula Segura fueron un fracaso y no redujeron la violencia”. Además, advirtió que el debate no puede centrarse en “gestos comunicacionales”, sino en políticas públicas concretas.

La parlamentaria planteó la necesidad de contar con mayor información antes de avanzar en la tramitación, solicitando antecedentes sobre expulsiones y programas de apoyo psicológico.

Durante la jornada, la comisión recibió a diversos invitados para exponer sobre el proyecto, entre ellos la académica de la Universidad Alberto Hurtado, Rosa María Olave; el doctor en Psicología de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Rojas; el director del Colegio Alonso de Ercilla de Melipilla, Carlos Huerta; y el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

Tras estas exposiciones, la Comisión de Educación continuará la discusión de la iniciativa, mientras que para este miércoles se espera la votación en Sala.