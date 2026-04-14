Presidente Kast destaca rol de la PDI tras visita a laboratorio forense

El Presidente José Antonio Kast visitó este martes el Laboratorio de Criminalística Central de la PDI, instancia en la que destacó la necesidad de fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas para enfrentar el crimen organizado.

La actividad se desarrolló en la Jefatura Nacional de Ciencias Forenses de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), ubicada en el sector de Enea, Pudahuel, y contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Las autoridades fueron recibidas por el director general de la PDI, Eduardo Cerna Lozano, junto al alto mando policial.

A su llegada, el Mandatario recibió honores por parte de aspirantes de la Escuela de Investigaciones Policiales, para luego participar en una exposición sobre las capacidades operativas y tecnológicas del laboratorio.

Durante el recorrido, el jefe de Estado conoció el trabajo del Grupo de Operaciones Digitales (GOD), además de visitar la Sección Balística, donde se le presentó el funcionamiento del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), y la Sección de Microanálisis, dedicada a peritajes científicos clave para esclarecer delitos complejos.

Posteriormente, José Antonio Kast asistió a una exposición liderada por el director de la PDI y presenció una muestra de unidades especializadas en el patio del recinto.

En la instancia, el Presidente subrayó la importancia estratégica de modernizar las policías. En esa línea, enfatizó que el fortalecimiento de las capacidades investigativas resulta fundamental para mejorar la persecución penal y enfrentar fenómenos como el crimen organizado en Chile.

Asimismo, valoró el trabajo de los funcionarios de la institución, destacando el rol que cumple la PDI en la seguridad pública.

El Laboratorio de Criminalística Central es una de las principales plataformas técnico-científicas de la policía civil, concentrando capacidades avanzadas en análisis forense, investigación digital y apoyo especializado a causas complejas en todo el país.