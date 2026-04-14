SCD reconoce a la Radio U. de Chile como Radio Fundamental de la Música Chilena

Este martes 14 de abril, tal como es tradición desde el 2021, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes (SCD) llevó a cabo la ceremonia de entrega del galardón Radio Fundamental de la Música Chilena. Uno de los reconocimientos más importantes del mundo de la radiodifusión y que destaca a las emisoras que mayor porcentaje de artistas chilenos tienen presente en sus respectivas parrillas programáticas.

Basta repasar a las y los invitados para confirmar la relevancia que recae en este premio. Denise de Aguaturbia, Simón Campusano, Mariana Montenegro, Magdalena Matthey y Gianluca fueron apenas algunos de los creadores que llegaron a la SCD Bellavista para realzar lo imprescindible de la relación entre las radios y los músicos, en una colaboración que incluso ha sabido sobreponerse a la era del streaming y las redes sociales.

Radio Caramelo (Ovalle) y Radio Río Elqui (Vicuña), por la zona norte; Radio Sabor (San Antonio) y Radio Carnaval (San Felipe), por la zona central; Radio Zúmbale (Cañete), Radio Génesis (Curacautín) y Radio Primicia (Pelluhue), por la zona sur; y Radio Universidad De Chile, Radio Corazón y Radio USACH, por la Región Metropolitana, fueron las instituciones que este 2026 recibieron la estatuilla, dejando en evidencia la importancia de las radios comunitarias y públicas en la tarea de difundir la cultura nacional.

Este último es el caso, por ejemplo, de Radio U. de Chile, que reafirmó su compromiso con las artes locales por tercer año consecutivo. Así lo destacó en su momento la Vicerrectora de la casa de estudios, Pilar Barba: «Este reconocimiento reafirma la relevancia de la Radio U. de Chile como espacio de difusión de la música nacional y valora el trabajo de los y las artistas del país. La distinción destaca el compromiso de la emisora con la promoción de músicos históricos y nuevos talentos, así como su aporte sostenido a lo largo de su trayectoria”, manifestó la autoridad una vez conocida la noticia.

Así, entre un homenaje musical encabezado por Eduardo Gatti y anécdotas conducidas por la periodista Rayén Araya, las radioemisoras presentes sellaron su compromiso latente y constante con el desarrollo y la difusión de la música chilena.

Un reconocimiento que trasciende las cifras

Tras el anuncio de este reconocimiento, diversas voces vinculadas a la Radio Universidad de Chile y al mundo de la música valoraron el trabajo sostenido de la emisora en la difusión de artistas nacionales, destacando que el galardón otorgado por la SCD refleja una convicción editorial que entiende la música como patrimonio cultural y como un puente permanente entre la creación artística y la ciudadanía.

Según datos de la entidad, la emisora alcanzó un 50,67% de música chilena en su programación, superando ampliamente el mínimo exigido por la ley y consolidando una línea de trabajo orientada a la promoción de la creación local. Este compromiso se expresa tanto en la diversidad de su parrilla programática como en el trabajo permanente de la Sala Master, espacio emblemático del circuito musical nacional cuyos conciertos se transmiten a través del 102.5 FM.

Desde la SCD, su presidente Rodrigo Osorio subrayó que el galardón representa una apreciación profunda hacia el rol cultural de las radios. “No reconocemos simplemente una cantidad de música chilena en la programación, sino lo que esa cifra verdaderamente expresa: una valoración por el trabajo de nuestros artistas y una conciencia de que radios y músicos somos parte de un mismo ecosistema”, señaló.

En esa misma línea, el director de la emisora, Patricio López, destacó el carácter colectivo del reconocimiento y su vínculo con la historia institucional. “Recibir este premio por tercer año consecutivo es un tremendo honor y una responsabilidad, y también la continuidad del esfuerzo que tantas personas han hecho a lo largo del tiempo por ponerse al servicio de la difusión de la música chilena”, afirmó.

Desde el mundo artístico, el compositor Horacio Salinas valoró el papel de la radio en el contexto social actual, resaltando la importancia de contar con medios comprometidos con la cultura. A su juicio, la difusión de la música chilena constituye una tarea estratégica para el desarrollo cultural del país y para fortalecer los vínculos entre las y los creadores y sus audiencias.

El reconocimiento, finalmente, fue interpretado desde el ámbito universitario como una confirmación del rol público de la emisora y de su aporte sostenido al ecosistema cultural. Autoridades y académicos coincidieron en que la Radio Universidad de Chile no solo cumple una función comunicacional, sino que actúa como un espacio de formación, memoria e identidad, reafirmando su misión de poner el conocimiento y la creación artística al servicio de la ciudadanía.