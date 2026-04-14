“Trump está en un callejón sin salida”: Fernando Estenssoro analiza estancamiento en las negociaciones entre EE.UU. e Irán

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos fracasaron tras intensas conversaciones, lo que profundizó una crisis que sigue escalando en el plano militar y económico. El desacuerdo gira en torno al programa nuclear iraní y al control del estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global.

Tras el quiebre diplomático, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo naval en la zona, elevando la presión sobre Teherán y aumentando el riesgo de una confrontación mayor en Medio Oriente. Escenario que analizó el académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, quien sostiene que el fracaso en las conversaciones era previsible debido a la incompatibilidad estructural de las posiciones.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

“El choque era evidente desde el inicio. Estados Unidos planteó en el fondo una rendición incondicional con 15 puntos, mientras Irán respondió con otros 10 que implicaban, en la práctica, que Washington reconociera su derrota y se retirara del estrecho”, explicó en diálogo con Política en Vivo.

Para el académico, el dato más relevante es que finalmente la discusión se estructuró en torno a la propuesta iraní y no la estadounidense, lo que reflejó un cambio en la correlación política dentro de la negociación. “Lo interesante fue que fueron esos 10 puntos los que llevaron a la mesa de conversación y no los 15 puntos de Estados Unidos”, expuso.

Estenssoro sostiene que la estrategia de Trump derivó en un escenario complejo del que es difícil salir sin costos. “A mi juicio, Trump se metió en un problema, en un callejón sin salida. Inició esta guerra pese a múltiples advertencias y ahora enfrenta una situación donde no puede perder”, afirmó.

El punto crítico, según su análisis, es la capacidad de resistencia que ha demostrado Irán frente a una potencia militar muy superior. “Estamos viendo que un país más pequeño y con menos recursos está resistiendo, y eso cambia completamente la percepción del poder global”, señala.

En esa línea, advirtió que una eventual retirada estadounidense sin una victoria clara tendría efectos geopolíticos profundos: “Si Estados Unidos simplemente dice ‘ya gané y me voy’, queda en evidencia un cambio en el orden internacional. Se debilita el principal argumento de su hegemonía, que es su superioridad militar”.

El académico es categórico al proyectar el desarrollo del conflicto. A su juicio, el factor político interno en Estados Unidos es determinante. “Trump necesita ganar. No está actuando por la democracia en Irán ni por otros principios. Apostó a que esto sería rápido, algo similar a lo que pensó con Venezuela, pero ya está claro que no fue así”, recalcó.

Ese cálculo erróneo, añadió, limitó las opciones del mandatario: “Ahora no tiene una salida fácil. No puede retroceder sin asumir costos políticos y estratégicos”.