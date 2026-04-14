Universidad de Concepción pisa fuerte y es el líder indiscutido de la LNB

La Liga CHERY by Cecinas Llanquihue 2026 ya vivió una nueva semana de temporada regular, que tuvo clásicos del básquetbol chileno, actuaciones de 40 puntos y un tremendo ambiente en las canchas a lo largo de Chile.

La Universidad de Concepción (UdeC) no está con juegos esta temporada, se mantiene fuerte en la Conferencia Centro, es el líder invicto y el único equipo sin derrotas. Va 6/6 en partidos ganados, incluyendo además esta fecha una aplastante victoria de local por 95-73 ante Colegio Los Leones de Quilpué, el actual campeón de la liga.

“Creo que jugamos como nosotros queríamos, a la intensidad y al ritmo que queríamos. Entendimos muy bien el juego, lo leímos muy bien, logramos superar situaciones tácticas de distintas defensas. Creo que hicimos un partido perfecto, ojalá siempre juguemos así”, indicó sobre el duelo ante Leones Santiago Gómez, head coach de UdeC.

Mientras tanto, también en la Conferencia Centro, los espectadores del duelo Colo Colo vs Boston College pudieron ver los grandes números que puso Jevon Brown, del elenco albo, en la victoria de su equipo, aportando con 40 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Basquet Pass Chile (@basquetpass.cl)

Fecha de clásicos en el sur

La semana 3 de la Liga CHERY tuvo dos intensos clásicos del sur de Chile: el clásico chilote y el derbi valdiviano, que llenaron los gimnasios de emoción y buen básquetbol.

La rivalidad entre ABA Ancud y Deportes Castro no es novedad y así quedó demostrado en cancha, en un partido que terminó con el triunfo del cuadro local por 87-83.

En Valdivia, el actual finalista de la liga, CD Valdivia, venció de visita a su eterno rival Las Ánimas en el Coliseo Antonio Azurmendi, por 78-86, con un Carlos Lauler destacado al anotar 24 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias.

La semana 4 de la Liga CHERY by Cecinas Llanquihue 2026 comenzará este jueves y podrás seguirla por Canal CDO y Basquetpass.tv. Toda la información sobre la Liga Nacional de Básquetbol (LNB Chile) está disponible en sus plataformas digitales y redes sociales.