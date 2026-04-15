Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de abril de 2026


Candidatos a la Rectoría de la U. de Chile contrastarán sus propuestas en Foro del Campus Juan Gómez Millas

Este 16 de abril los postulantes Alejandra Mizala, Sergio Lavandero, Pablo Ruiz-Tagle y Francisco Martínez plantearán sus propuestas, desafíos y visiones para la institución de cara a académicos, funcionarios y estudiantes.

Este 16 de abril los postulantes Alejandra Mizala, Sergio Lavandero, Pablo Ruiz-Tagle y Francisco Martínez plantearán sus propuestas, desafíos y visiones para la institución de cara a académicos, funcionarios y estudiantes.

Educación

¿Cómo se proyecta la Universidad de Chile para los siguientes cuatro años? Es la pregunta central que guiará el Foro de Candidata y Candidatos a la Rectoría de la Universidad de Chile el próximo 16 de abril, a las 12 horas en el Auditorio Periodista José Carrasco Tapia de la Facultad de Comunicación e Imagen, organizado por su Consejo de Campus Juan Gómez Millas (JGM) y la Facultad de Comunicación e Imagen (FCEI).

Los candidatos han venido realizando encuentros con las comunidades de distintas facultades, pero esta vez debatirán bajo la moderación del periodista Patricio López para plantear sus reflexiones en torno al rol de la universidad pública y al desarrollo de las áreas que habitan en el Campus JGM.

Ximena Póo, presidenta del Consejo de Campus JGM, anticipa que durante el Foro se podrá “conocer la opinión de quienes aspiran a conducir nuestra Universidad respecto de la vida universitaria triestamental y los campos del saber que se sostienen en este campus histórico para el país”.

“Hemos inaugurado una nueva gobernanza que será replicada en otros campus, razón por la cual en el Consejo hemos elaborado la pauta del Foro a partir de las preocupaciones, desafíos y proyecciones de estudiantes, académicos y funcionarios; es por eso que este Foro se distingue de otros que se han desarrollado al interior de la Universidad en el periodo de elecciones”, destacó.

De este modo, se espera promover un espacio de diálogo democrático y reflexión crítica sobre el futuro de la institución en dimensiones como docencia, pregrado, postgrado, investigación, extensión e incidencia pública, en medio de un contexto sociopolítico tanto nacional como global marcado por la inestabilidad y el avance de discursos antidemocráticos.

Para liderar la casa de estudios por el periodo 2026-2030, los candidatos son:

  • Alejandra Mizala, académica y prorrectora de la casa de estudios entre 2022 y 2026.
  • Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
  • Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho.
  • Sergio Lavandero, académico de las facultades de Medicina y de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.
Afiche del debate de candidatos a Rector de la Universidad de Chile.

Afiche del debate de candidatos a Rector de la Universidad de Chile.

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