Exministro Marcel: "Los beneficios compensatorios suman más o menos lo mismo que hubiese gastado el Mepco"

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo una extensa intervención ante la comisión de la misma cartera de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia a la que fue convocado para replicar los dichos del actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, quien en una sesión previa criticó duramente la gestión de la administración anterior.

Durante su presentación, según recogió The Clinic, Marcel abordó y refutó punto por punto las afirmaciones de Quiroz en materias como caja fiscal, deuda y fondos soberanos. Al cierre de su alocución, se detuvo en el tema de la estabilización del precio de los combustibles, “por la similitud con el episodio que nos tocó al inicio del anterior Gobierno”.

Según explicó, en la actual administración se optó por realizar ajustes administrativos a las fórmulas del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) en lugar de su operación habitual, junto con comprometer una decena de beneficios compensatorios que totalizaron US$ 560 millones.

“Este dato de US$560 millones —son estimaciones propias— se parece mucho a los US$550 millones que mencionaba acá el ministro que sería el costo de aplicación habitual del Mepco. Entonces lo que nos dice es que, hasta el momento, se ha comprometido a través de todos los beneficios compensatorios, más o menos lo mismo que hubiese gastado con el Mepco”, afirmó.

Dentro de esas cifras se contemplan $125.000 millones en medidas legislativas, como el aporte al fondo de la parafina y los bonos para transportistas escolares y taxistas; y otras no legislativas por $380.000 millones, que incluyen el congelamiento de la tarifa del transporte urbano en la Región Metropolitana, los fondos espejo ($50.000 millones), la eliminación del cobro por transferencias en la CuentaRUT ($100.000 millones), los bonos para pescadores ($5.000 millones) y el aporte para los balones de gas ($225.000 millones).

Marcel añadió que “si se suman los US$ 284 millones que igual se gastaron a través de la operación parcial del mecanismo, se han gastado US$ 844 millones como producto del alza internacional de los combustibles”, y advirtió que varias de estas medidas son permanentes, por lo que seguirán generando costo a futuro. “Particularmente hay que notar el caso del congelamiento de la tarifa de transporte urbano, porque cuando se posterga, cuando se suspende un ajuste tarifario, eso nunca se recupera”, subrayó.

Respecto a la caja fiscal, uno de los puntos centrales de las críticas de Quiroz, Marcel respondió a las dudas de los diputados señalando que ese indicador no es relevante para el funcionamiento del Estado. Recordó que en diciembre la caja tenía US$46 millones, cifra que no afectó la operación pública, del mismo modo que cuando alcanzaba los US$14.000 millones las autoridades no “gastaron como locos”.

“Cuando era director de Presupuestos yo me ocupaba de la caja, pero no como ministro; esa es una cuestión que ven entre Tesorería y la Dirección de Presupuestos. No es un tema central. Ustedes no van a encontrar en ningún informe económico del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, un reporte de caja. La caja no le importa a nadie, excepto a los países que no tienen acceso al crédito. Yo he conocido una situación grave en términos de caja, una vez, cuando hice una consultoría en Bolivia hace bastantes años”, enfatizó.

En cuanto a los fondos soberanos, el exministro precisó que deben considerarse tanto el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) como el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), y que una ley obliga a traspasar recursos del primero al segundo. “Por ello, entre 2022 y 2025 se transfirieron US$2.248 millones en cumplimiento de las disposiciones legales. Unido a la rentabilidad, ambos Fondos Soberanos, lejos de reducirse en US$4.000 millones, se incrementó en US$4.274 millones”, remarcó.

Marcel concluyó señalando que el sobrecumplimiento de la meta de balance estructural en 2022 y el virtual cumplimiento de 2023 compensan los incumplimientos de 2024 y 2025, y que la meta de endeudamiento se cumplió todos los años. Por ello, el desempeño fiscal superó al de la administración de Piñera y se mantuvo una posición favorable en la comparación internacional.

“Quienes tuvimos responsabilidades en el período anterior hubiéramos querido mostrar avances más contundentes para el período y fuimos los primeros en lamentar los incumplimientos de la meta estructural en 2024 y 2025. Pero ello dista mucho de una crisis fiscal o un estado quebrado, como lo han afirmado destacados especialistas como el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo”, observó.

En tanto, el exministro indicó que el nuevo Gobierno “merece apoyo en sus esfuerzos por profundizar la consolidación fiscal”, aunque resaltó que la gestión fiscal no solo se basa en los gastos, sino que “se requiere actuar sobre los ingresos y sobre el financiamiento”.