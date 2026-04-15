Informe detalla situación desfavorable de Estados Unidos en caso de guerra con China

Una simulación militar realizada por el Instituto Mitchell de Estudios Aeroespaciales pone en duda la capacidad de Estados Unidos para defender a Taiwán en la próxima década. Se han probado varios escenarios de conflicto y, según el estudio, las fuerzas aéreas estadounidenses carecen del volumen, la resiliencia y la capacidad de ataque necesarios para repeler una ofensiva china, al tiempo que cumplen con sus otras misiones.

El Instituto Mitchell concluye que, si continúa por la vía de la modernización actual, la Fuerza Aérea de Estados Unidos no estaría en condiciones de impedir de manera certera una invasión china de Taiwán de aquí a 2035.

Esta posibilidad no sorprende del todo a Mathieu Duchâtel, director del programa de Asia del Instituto Montaigne (Francia): “Existe preocupación por el nivel de preparación estadounidense, y los think tanks estadounidenses, sobre todo los relacionados con la defensa, están asumiendo la responsabilidad de insistir en que hay que impulsar una postura lo más creíble posible”.

“Tendencias a corto plazo preocupantes para China”

Pero, continúa el investigador, los recientes acontecimientos de 2026 en Venezuela e Irán —países que cuentan con defensas aéreas suministradas por China y Rusia— han demostrado, no obstante, la superioridad de Estados Unidos.

“¿Son suficientes los avances de China en materia de defensa antiaérea para obstaculizar realmente las operaciones aéreas estadounidenses en el estrecho? Creo que las tendencias a corto plazo son bastante preocupantes para China”, precisa Mathieu Duchâtel.

Queda por ver, de aquí a 2035, cuáles serán las tendencias en materia de inversiones, gastos militares y avances tanto por parte de China como de Estados Unidos.