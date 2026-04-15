Diario y Radio Universidad Chile

Informe detalla situación desfavorable de Estados Unidos en caso de guerra con China

Expertos estadounidenses cuestionaron la posible ventaja de Washington sobre Pekín en un escenario que implique a Taiwán. No obstante, aseguran que en el corto plazo, las "tendencias son bastante preocupantes para China".
  • RFI
  • 15-04-2026

Expertos estadounidenses cuestionaron la posible ventaja de Washington sobre Pekín en un escenario que implique a Taiwán. No obstante, aseguran que en el corto plazo, las "tendencias son bastante preocupantes para China".

Internacional

Una simulación militar realizada por el Instituto Mitchell de Estudios Aeroespaciales pone en duda la capacidad de Estados Unidos para defender a Taiwán en la próxima década. Se han probado varios escenarios de conflicto y, según el estudio, las fuerzas aéreas estadounidenses carecen del volumen, la resiliencia y la capacidad de ataque necesarios para repeler una ofensiva china, al tiempo que cumplen con sus otras misiones.

El Instituto Mitchell concluye que, si continúa por la vía de la modernización actual, la Fuerza Aérea de Estados Unidos no estaría en condiciones de impedir de manera certera una invasión china de Taiwán de aquí a 2035.

Esta posibilidad no sorprende del todo a Mathieu Duchâtel, director del programa de Asia del Instituto Montaigne (Francia): “Existe preocupación por el nivel de preparación estadounidense, y los think tanks estadounidenses, sobre todo los relacionados con la defensa, están asumiendo la responsabilidad de insistir en que hay que impulsar una postura lo más creíble posible”.

“Tendencias a corto plazo preocupantes para China”

Pero, continúa el investigador, los recientes acontecimientos de 2026 en Venezuela e Irán —países que cuentan con defensas aéreas suministradas por China y Rusia— han demostrado, no obstante, la superioridad de Estados Unidos.

“¿Son suficientes los avances de China en materia de defensa antiaérea para obstaculizar realmente las operaciones aéreas estadounidenses en el estrecho? Creo que las tendencias a corto plazo son bastante preocupantes para China”, precisa Mathieu Duchâtel.

Queda por ver, de aquí a 2035, cuáles serán las tendencias en materia de inversiones, gastos militares y avances tanto por parte de China como de Estados Unidos.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Agresión a Ximena Lincolao: relato del rector de la UACh abre dudas sobre protocolos de seguridad para ministros
post-title
Meloni toma distancia de Trump e Israel: ¿qué significa este giro para la derecha global?
post-title
“Se acabó la fiesta en la frontera”: oficialismo celebra primer vuelo de expulsiones masivas
post-title
Alertan falta de estrategia en seguridad: diputados emplazan a Steinert tras inasistencia en comisión

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X