"Los retos que aparecen en RRSS no son un juego": Minsal inició campaña ante aumento de intoxicaciones por paracetamol

El Ministerio de Salud inició una campaña en redes sociales en contra del desafío viral de consumir tantas pastillas de paracetamol como sea posible, con el único fin de ver quién logra aguantar más los síntomas de intoxicación. Los casos de intoxicación han aumentado en 500%.

Paula Donoso, del Departamento de Salud Mental del Minsal, advirtió que «los retos que hay en redes sociales pueden un peligro para la salud física y mental de tu hijo, por eso es muy importante que establezcas una conversación clara y honesta con ellos para que tengas un diálogo efectivo con tu hijo o hija».

«Pregúntales directamente qué peligros perciben en las plataformas que ellos utilizan, enséñales que el silencio ante situaciones peligrosas puede poner en riesgo a sus amigos y amigas, si detectas señales de alerta es crucial no dejarlos solos y busca apoyo en el caso que sea necesario con un profesional», añadió.

«Conectarnos con los niños, niñas y adolescentes protege su bienestar, los retos que aparecen en redes sociales no son un juego«, enfatizó la especialista en uno de los videos subidos por el Minsal a redes sociales.

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En otro mensaje de las autoridades, el director del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (Cituc), Juan Carlos Ríos, indicó que «en los últimos años los casos de intoxicación por paracetamol en escolares y adolescentes han aumentado en más de un 500%».

«Aunque es un medicamento muy común y seguro cuando se utiliza en las dosis indicadas, consumirlo en grandes cantidades puede provocar intoxicaciones graves y poner en riesgo la salud de nuestros niños y adolescentes«, advirtió.

«Los registros del Cituc muestran un aumento preocupante en los últimos 20 años. Los casos en adolescentes pasaron de 168 en 2006 a más de 1.000 en 2025. Por su parte, los escolares pasaron de 30 casos a más de 150 en los mismos años», detalló.

«Uno de los principales riesgos es el daño hepático severo, que puede aparecer horas después de haber ingerido el medicamento. En los casos más graves estas intoxicaciones requieren hospitalización, el uso de antídoto e incluso un trasplante hepático», cerró.