Ministro Rabat confirmó 28 solicitudes de indulto y defendió revisión "caso a caso"

Un total de 28 solicitudes de indulto se encuentran actualmente en trámite, según informó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, durante su participación en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado.

La cifra fue entregada luego de una consulta realizada por la presidenta de la instancia, la senadora Fabiola Campillai, quien planteó la necesidad de conocer el número de requerimientos vinculados a agentes del Estado condenados por hechos ocurridos durante la dictadura y el estallido social. En ese contexto, la parlamentaria también cuestionó si el uso de esta facultad podría constituir impunidad.

Frente a ello, el secretario de Estado explicó el marco en que se evalúan estas solicitudes, señalando que «yo creo que hay que distinguir dos cosas, una es la ley actualmente vigente, y otra es modificaciones legales que puedan hacerse en el futuro«.

En esa línea, precisó que la normativa actual entrega atribuciones al mandatario para resolver este tipo de requerimientos, indicando que «hoy día existe una ley vigente que faculta al Presidente de la República para emitir pronunciamientos sobre indultos particulares».

Asimismo, recalcó que cada caso será analizado de manera individual, afirmando que «esos indultos particulares se van a evacuar atendiendo caso a caso la situación de los antecedentes que se aparejen a esos expedientes».

Respecto del detalle de las solicitudes, Rabat indicó que «hoy día hay, aproximadamente, 28 solicitudes de indultos pendientes«, agregando que cerca de 20 corresponden a presentaciones anteriores al 11 de marzo de 2026, mientras que el resto abarca distintas materias, no todas relacionadas con el estallido social.

La sesión también tuvo como objetivo revisar las prioridades legislativas del Ministerio de Justicia, además de abordar políticas vinculadas a la protección de derechos de grupos prioritarios, como niños, niñas, adolescentes y personas mayores.