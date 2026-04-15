Municipios emplazan al Gobierno por vales de gas: "No hemos recibido información formal"

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) expresó nuevamente su molestia por la falta de entrega de los vales de gas que el Gobierno se comprometió a distribuir. Según el organismo, los municipios aún no los reciben.

Cabe recordar que el viernes pasado la entidad ya había alertado sobre la ausencia de información respecto a esta ayuda, en un contexto de alza constante en los precios de los combustibles.

En un nuevo pronunciamiento público, la ACHM señaló: “Los municipios del país no hemos recibido información formal por parte del Gobierno respecto de la modalidad de implementación de la ayuda comprometida consistente en vales de gas para el 80% más vulnerable de la población”.

En esa misma línea, afirmaron que no existen vales ni recursos disponibles en los municipios para cumplir con estos fines.

🔵 La Asociación Chilena de Municipalidades informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/FhgY0bj6oo — ACHM Asociación Chilena de Municipalidades (@AChMChile) April 15, 2026

Las municipalidades también advirtieron que resulta inviable, desde el punto de vista administrativo, traspasarles la responsabilidad de ejecutar estos recursos. “Considerando además que ello implicaría asumir procesos de compra y distribución. Este mecanismo dificultaría el cumplimiento oportuno de los plazos y la adecuada respuesta a las necesidades urgentes de nuestros vecinos y vecinas”, agregaron en el texto.

Como parte de este nuevo emplazamiento, la ACHM propuso «evaluar alternativas más eficientes», como la transferencia directa de recursos mediante instrumentos electrónicos a las familias beneficiarias, o la implementación de un sistema de compra centralizada.

Por último, el organismo reiteró la necesidad de contar con definiciones claras a la brevedad: “Nuestros vecinos y vecinas requieren respuestas concretas, y los municipios necesitamos certezas administrativas para poder colaborar de manera eficaz. No puede transcurrir esta semana sin que exista información precisa al respecto”.