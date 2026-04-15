Presidente de la DC, Álvaro Ortiz: “El Gobierno están mezclando reconstrucción con una reforma tributaria casi encubierta"

El diputado y nuevo presidente de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, abordó la relación de la falange con el gobierno de José Antonio Kast. Señaló que dialogarán con la nueva administración y apoyarán todos los proyectos “que beneficien a la mayoría de chilenos y chilenas, pero con aquellos que no lo hagan no vamos a estar de acuerdo y entregáremos a reglón seguido una propuesta”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Ortiz señaló que una de sus primeras medidas será convocar a un congreso ideológico en el partido, donde se definan las posturas en distintas materias. De todas maneras, Ortiz sostuvo respecto al proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno que en su rol de diputado tomará una reserva constitucional.

“Porque están mezclando reconstrucción con una reforma tributaria casi encubierta, medidas económicas que quiere llevar a cabo el Gobierno y cuando se quiere introducir un precepto ajeno a la idea de los proyectos de ley, desvirtuando su ideario original, introduciendo otras materias que no tiene nada que ver una con otra, entonces podemos estar ante una inconstitucionalidad”, comentó.

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Consultado sobre su evaluación del Ejecutivo a poco más de un mes de que José Antonio Kast llegara a La Moneda, el timonel de la DC estimó que “le ha costado instalarse y terminar con el relato de promesas electorales”. “Han ocurrido descoordinaciones dentro de ellos mismos, con ministros y ministras, donde el Presidente o el Gobierno ha tenido que salir a acompañarlos, a cuidarlos, cuando debería ser al revés”, indicó.

Por otra parte, requerido sobre la política de alianzas del partido y a la posibilidad de que se mantengan la coordinación con las colectividades que apoyaron a la candidata presidencial Jeannette Jara, Ortiz afirmó que esas definiciones se tomarán en el congreso ideológico de la DC.

El diputado recordó que la falange fue parte de “una alianza histórica que le dio gobernabilidad a Chile con los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet”. “Tuvimos aliados históricos con los que tendremos que empezar a conversar y a ver de qué forma podemos llegar a un punto o no de acuerdo”, expresó.

En esa línea, expuso que recientemente se reunió con la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, y seguirán impulsando encuentros “con diferentes representantes de partidos políticos”.