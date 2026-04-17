Diputado Romero (PRep) sobre Plan de Reconstrucción Nacional: "Genera una oportunidad para Chile"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, abordó en detalle el Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, defendiendo su enfoque económico y la necesidad de unidad política para avanzar en su tramitación.

El diputado Agustín Romero expresó su optimismo respecto del futuro legislativo del Plan de Reconstrucción Nacional. Así, destacó la solidez y relevancia que tiene la iniciativa para la ciudadanía: “Me siento optimista porque creo que el proyecto es muy robusto. Por lo tanto, es muy difícil que algún sector político pueda marginarse a una discusión tan importante para la gente como es reactivar la economía y volver a encontrar trabajo”.

En esa línea, subrayó la importancia de la unidad política para enfrentar el escenario económico actual. “Nos hemos referido mucho a la unidad que tenemos que tener de propósito para asumir esta tarea que es relevante”, sostuvo.

“Nadie es dueño de la verdad, tenemos que conversar con distintos bloques para poder entregar visiones, enriquecer el proyecto y sacar algo que le sirva a los chilenos”, agregó.

Romero puso énfasis en la realidad que observa en terreno, particularmente en sectores afectados por la desaceleración económica. “Recorro mi distrito y veo mucha gente que me dice: ‘Diputado, yo trabajaba en la construcción, instalaba ventanales, ponía techos, y no tengo trabajo’”, relató. En ese contexto, insistió en que “lo que necesitan (el país) es una inyección económica para volver a crecer” y destacó que hoy existen personas “endeudadas, tratando de no despedir a sus trabajadores, pero sin actividad”.

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Sobre el contenido del proyecto, el parlamentario advirtió que las medidas deben ser comprendidas como un conjunto articulado. “Este es un proyecto que tiene muchas medidas que van relacionadas entre sí. Se hace cuesta arriba implementar medidas en forma parcial y a la vez poder evaluarlas”, explicó. Asimismo, enfatizó que “no es que sea algo intransable, pero claramente si no somos capaces de entregar el plan completo, es muy difícil entender si una medida funcionó o no”.

El diputado también abordó el origen del plan, señalando que surge a partir de una crisis que puede transformarse en una oportunidad para el país. “Este es un proyecto que, a partir de una tragedia como fueron los incendios, genera una oportunidad para Chile. Es un proyecto de reconstrucción, pero también de desarrollo económico”, indicó y recordó que procesos similares en el pasado permitieron dinamizar la economía.

En materia de debate legislativo, Romero anticipó que existirán diferencias en temas como regulación ambiental, política tributaria y gratuidad, aunque valoró que esas discusiones se den. “Detrás de cada medida hay gente que está a favor y gente que está en contra. Lo importante es que tengamos una conversación con datos, con información objetiva, para ver cuál es el mejor mecanismo”, afirmó.

Respecto del escenario político, el parlamentario se refirió a la relación con otras fuerzas, como el Partido de la Gente. “A mí lo que me interesa es tener una relación fluida desde el punto de vista legislativo. Cada partido tiene su dinámica interna, pero lo importante es mantener una orientación clara”, explicó.

En el plano económico, Romero defendió el enfoque del Gobierno frente a las críticas sobre eventuales efectos regresivos. “La única manera de demostrar esto es empírica: cuando el país deja de crecer, la gente lo siente en el bolsillo, en las oportunidades y en el desarrollo”, sostuvo. En ese sentido, agregó que “cuando la economía se mueve, hay mayor recaudación, hay empleo y hay oportunidades”.

En tanto, el diputado abordó las críticas sobre la forma en que se comunican estas medidas y reconoció que existe espacio para mejorar. “La comunicación es perfectible, pero también hay que entender que son temas técnicos, difíciles, que muchas veces suenan duros”, señaló. No obstante, advirtió que “muchas veces las soluciones que suenan más amables terminan generando problemas más grandes”.