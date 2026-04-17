Gobierno despliega ministros en regiones para impulsar proyecto de Reconstrucción Nacional

En el marco de la presentación del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, Desarrollo Económico y Social, el Gobierno desplegó a ministros en distintas regiones del país con el objetivo de socializar la iniciativa y recoger impresiones de autoridades locales.

La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, y el titular de Interior, Claudio Alvarado, sostuvieron encuentros en Arica y Puerto Montt, respectivamente, en donde abordaron los principales ejes de la denominada «megarreforma».

Tras una reunión de Gabinete Regional, la vocera explicó que la propuesta busca combinar la reactivación económica con medidas sociales orientadas a la generación de empleo y dinamización de la inversión.

“Este proyecto busca responder a zonas afectadas, pero al mismo tiempo dinamizar la economía, destrabar la inversión, reducir costos y generar trabajo”, afirmó.

En esa línea, detalló algunas de las medidas tomadas por la administración durante su primer mes de mandato, entre ellas incentivos para el empleo y facilidades para el acceso a la vivienda.

“Inyectamos mil 400 millones de dólares anuales a la formalización y protección de puestos de trabajo, generando un efecto multiplicador para empresas, especialmente pymes. Vamos a eliminar las contribuciones a la primera vivienda a los adultos mayores de 65 años y facilitar el acceso a la casa propia a través de la suspensión del IVA a la venta de nuevos inmuebles”, indicó.

Además, enfatizó que el crecimiento económico es uno de los ejes centrales de la reforma. “No basta con reconstruir lo que se perdió, hay que volver a poner en marcha al país”, sostuvo.

En paralelo, el titular de Interior se reunió con el Gabinete de Delegados Presidenciales y Seremis de la Región de Los Lagos. En el encuentro abordó los pilares de la propuesta, que apuntan a modificar modelo tributario y reducir los impuestos para impulsar la inversión.

“Tenemos que cambiar las bases estructurales de la economía, disminuyendo trabas para la inversión, haciendo competitiva nuestra economía y bajando las tasas de impuestos”, declaró.

Asimismo, detalló que el proyecto de Reconstrucción contempla metas económicas a final de mandato. “Buscamos que al año 2030 tengamos una tasa de desempleo del 6,5% y no del 8,3%; que el crecimiento de la economía sea del 4% y no del 2%; y que las finanzas públicas estén equilibradas”, indicó.

En cuanto al financiamiento, señaló que este considera recursos para la reconstrucción de zonas afectadas por emergencias, especialmente en la Región del Biobío y Viña del Mar. “Hay medidas de incentivos tributarios que duran 12 meses, que esperamos recauden entre 500 mil y 600 mil millones de pesos”, explicó.

Ambas autoridades anunciaron que el proyecto será presentado al Congreso con disposición al diálogo con la oposición, con el objetivo de lograr un respaldo transversal para su aprobación.

Migración y renuncias en Seremi

En materia migratoria, la ministra Sedini destacó avances en expulsiones y en el Plan Escudo Fronterizo. Sobre esa línea, recordó que este jueves se concretó el primer vuelo con 40 extranjeros expulsados, en un operativo coordinado entre el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y la Fuerza Aérea.

Sumado a lo anterior, indicó que entre el 11 de marzo y el 11 de abril se realizaron 156 expulsiones, alcanzando un total de 196 personas durante la actual administración. Asimismo, adelantó que en las próximas semanas se sumarán nuevos casos vía terrestre y corredores migratorios.

Respecto a las 16 renuncias registradas durante las primeras semanas del Gobierno, la portavoz de La Moneda indicó que estas salidas responden a un proceso propio de la instalación y a la revisión de los antecedentes de las autoridades designadas en las distintas regiones.

En ese contexto, Sedini aseguró que el Ejecutivo realizó un monitoreo permanente de los nombramientos y que, ante eventuales observaciones o dificultades en el cumplimiento de los requisitos, se adoptaron decisiones inmediatas.

Límites a la gratuidad y subsidio de gas

Durante la jornada, se le consultó a ambos secretarios de Estado sobre los eventuales límites a la gratuidad en la educación superior. La vocera expresó que “esta decisión se toma en base a un organismo técnico que recomienda la gratuidad hasta 12 años de haberse graduado de la enseñanza media”.

Pese a ello, aclaró que el Ejecutivo mantiene disposición a discutir su alcance durante la tramitación. En el mismo sentido, Alvarado respondió que existe un “proyecto de ley que será ingresado el día martes” y que “no hay ninguna contradicción al interior del Gobierno”.

En cuanto a la entrega de recursos para subsidiar la adquisición de gas para las familias más vulnerables, explicó que inicialmente se evaluó implementarlo a través de los municipios, sin embargo, tras observaciones de Contraloría y dificultades operativas, se optó por transferencias directas a los beneficiarios.

“Se optó por un camino de hacer transferencias directas a los beneficiarios a través de un convenio con el Banco Estado (…) cada beneficiario podrá ir a la compañía que estime conveniente a canjear el voucher electrónico por su balón de gas”, afirmó, agregando que el sistema debería estar operativo antes del inicio de los meses más fríos del invierno.