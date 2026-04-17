MTT, Metro y EFE lanzan tarjeta Bip! por el Día Mundial del Transporte Público

En el marco del Día Mundial del Transporte Público, autoridades del sector encabezaron una actividad conmemorativa que incluyó el lanzamiento de una tarjeta Bip! especial y un reconocimiento a trabajadores del sistema por su aporte a la movilidad urbana. La iniciativa fue liderada por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, junto al gerente general de Metro de Santiago, Felipe Bravo, y el gerente general de Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), José Solorza.

Se trata de 10 mil unidades que desde este viernes están disponibles para la venta en nueve estaciones de la red: La Cisterna, Vespucio Norte, Pajaritos, Bellavista La Florida, Del Sol, Estación Central, Lo Ovalle, Escuela Militar y Plaza de Puente Alto.

En la instancia, las autoridades destacaron la modernización y diversidad de modos que componen el sistema de transporte público del país, el cual incluye buses más sustentables, trenes, barcazas, lanchas fluviales y servicios aéreos en zonas extremas. Asimismo, se relevó el impacto que tiene su operación en la calidad de vida de las personas a lo largo del territorio nacional.

«En el Día Mundial del Transporte Público quisiera agradecer a todas las personas que trabajan en los distintos modos de transporte a lo largo de todo Chile y que permiten que las familias diariamente lleguen a sus destinos, puedan llegar más rápido a sus lugares de trabajo, de estudio, a otras actividades asociadas al entretenimiento, a la salud, al comercio y múltiples actividades que son necesarias para el día a día y que son posibles gracias al trabajo de las personas, empresas y microempresarios que son parte del sistema de transporte público a nivel nacional», señaló el ministro la Grange.

Mientra, desde Metro destacaron los avances que ha experimentado la red a lo largo de su historia, especialmente en materia de sostenibilidad y modernización tecnológica. En esa línea, Felipe Bravo subrayó el impacto que ha tenido el sistema en la vida cotidiana de millones de personas.

“Quremos destacar la evolución que ha tenido Metro en sus 50 años a nivel constructivo, operacional, con nuevos y modernos sistemas de pago y un abanico de servicios para la ciudadanía que nos hacen ser más que un medio de transporte», manifestó.

«Cinco décadas de electromovilidad, con una matriz energética 100% proveniente de fuentes renovables certificadas y carboneutralidad en la operación. Una historia con más de 12 mil millones de viajes, que nos han permitido acercar a las personas a vivir una mejor ciudad, acortando las distancias y aumentando los tiempos para la familia, amigos y el ocio, aportando a la calidad de vida”, agregó el gerente general de la empresa.

Además de las intervenciones de las autoridades, la actividad incluyó un reconocimiento a un grupo de trabajadores del sistema de transporte público por su contribución a la movilidad urbana, destacando su compromiso y labor cotidiana en el funcionamiento de los distintos servicios que operan en la ciudad.

En tanto, desde EFE, Solorza relevó el alcance territorial de los servicios ferroviarios y su impacto en la conectividad del país. “Diariamente los servicios ferroviarios en Chile dan cobertura a 52 comunas del país, a través de sus 9 servicios entre Valparaíso y Los Lagos, transportando a 275 mil pasajeros hacia sus destinos en forma segura, eficiente y cómoda, y nuestro objetivo es continuar en esa tarea para mejorar la calidad de vida de los chilenos”, sentenció.

Actualmente, solo en la Región Metropolitana, el sistema de transporte integrado moviliza a más de 5,6 millones de personas a través de buses, Metro y el servicio ferroviario Nos–Estación Central, mientras que en regiones ya circulan más de 440 buses eléctricos, consolidando el avance hacia un transporte público más sustentable y eficiente.