“No encuentra un relato ni una acción política”: la crítica de Tomás Duval a la gestión del Ministerio de Seguridad

El primer mes de gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta un escenario político complejo, marcado por una baja en su aprobación y cuestionamientos a su capacidad de gestión, según el analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, quién entregó una evaluación crítica durante su participación en el panel de conversación de la primera edición de Radioanálisis.

En el plano económico, el experto reconoció que el Ejecutivo logró instalar un elemento prioritario con el Plan de Reconstrucción. “Uno de los ejes principales que era economía, con este plan, y con meta al 2030, más allá de la discusión de fondo. Lo colocó como centro de su eje de gobierno, diría que el primer gran eje”, expuso.

Sin embargo, subrayó que este diseño enfrenta dificultades políticas relevantes. “Tenemos un gobierno que viene bajando su aprobación, lo que hace muy complejo todavía insertar estas medidas frente a la ciudadanía”, recalcó Duval.

Por lo anterior, centró sus críticas en las dificultades de la administración de Kast para comunicar su agenda. “Es bastante políticamente ineficiente. Me parece que no ha habido una comunicación clara ni menos a la ciudadanía. Se ha refugiado en una comunicación muy técnica y con descoordinaciones”, apuntó.

El foco principal de los cuestionamientos del analista se concentraron en el área de seguridad, uno de los ejes centrales de la campaña presidencial. “La debilidad en materia de seguridad del Gobierno en este primer mes ha sido evidente”, señaló de forma categórica.

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En su diagnóstico, los problemas abarcan tanto la instalación institucional como la acción política. “Han estado envueltos algunos en polémica, otros en que la ministra (Trinidad Steinert) no asista a las comisiones del Senado, se supone que va el subsecretario, el subsecretario se disculpa, es decir, tampoco hay coordinación interna”, detalló.

Duval advirtió la brecha entre las promesas de campaña y los resultados observables. “Tiene una gran promesa de campaña en seguridad, que quizás fue el gran factor que definió la segunda vuelta presidencial, y hasta el momento solo tenemos que salió un avión y vimos una máquina haciendo una zanja en el norte”, indicó. En esa línea, agregó que “evidentemente, ahí hay un vacío, hay un problema político para el Gobierno que no lo ha resuelto”.

El académico insistió en la falta de dirección estratégica: “No encuentra un relato, no encuentra una acción política, de acuerdo a lo mismo que había prometido”.

A su juicio, estas falencias impactan directamente en la credibilidad del Ejecutivo. “Eso lentamente también va erosionando la credibilidad del Gobierno respecto a sus propias fases políticas”, alertó.

Las críticas se extienden al funcionamiento del gabinete, donde Duval identifica falencias en áreas clave. “Hay dos debilidades ahí que demuestran la ministra de seguridad y la ministra vocera. Pero más que la vocería, es la seguridad porque era el tema central de su campaña”, afirmó.

El analista también cuestionó la configuración política del gabinete. “En el diseño ministerial, esta excesiva presencia de independientes puede pasarle un costo político al Gobierno. Esa capacidad de articulación política que los ministros más bien no aparecen, me parece a mí un problema grave”, comentó.

Incluso anticipó eventuales cambios en el corto plazo. “Probablemente alguna de esas ministras no llegue a bailar cueca, y yo estoy un poquitito más con la tesis de que efectivamente se puede hacer. Yo no estoy diciendo ahora un cambio, pero probablemente en pleno invierno será una necesidad”, planteó.

“Mantenerlas por largo tiempo puede ser un costo más alto que a veces tomar una decisión, por drástica que sea. Y en materia de seguridad podría ser un cambio de rumbo en aquellas materias para el propio Gobierno”, concluyó al respecto.

En tanto, Duval cuestionó las señales respecto de las prioridades que ha enviado el Ejecutivo, a raíz de la imagen del Presidente José Antonio Kast a bordo de un buque militar estadounidense. “Hay falta de sensibilidad política del Gobierno. Pero esa falta de sensibilidad es tan brutal para mí que en el día de ayer vimos una foto del Presidente de la República a bordo de un portaaviones norteamericano. Eso es una falta de prudencia, voy a decirlo así”, afirmó.

El analista enfatizó el contexto internacional del gesto y sostuvo que resulta imprudente que un presidente se suba a un buque de guerra de una nación que mantiene un conflicto armado activo con otro país.