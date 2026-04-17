Paralización de obras del GAM: la "miopía extrema" del Gobierno sobre la "importancia de la cultura"

El gobierno de José Antonio Kast decidió paralizar la ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), una obra emblemática que había retomado sus trabajos en marzo tras casi una década detenida. La medida, justificada por restricciones presupuestarias, desató críticas por su impacto urbano, económico y cultural.

La decisión se concretó mediante el término anticipado del contrato de construcción de la segunda etapa del recinto, cuyo monto superaba los 114 mil millones de pesos y contemplaba un plazo de ejecución de 750 días. Según un documento de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, la continuidad del proyecto “no resulta viable en el escenario actual”.

En esa línea, el subsecretario de las Culturas, Carlos Lobos, explicó que “teniendo en cuenta las recientes restricciones que la Dirección de Presupuesto ha informado a ese ministerio, la viabilidad de la iniciativa en cuestión se verá afectada, pues la situación presupuestaria no permite solventar el contrato asociado a la obra”. El oficio agrega que, “en resguardo del interés fiscal involucrado”, se procederá al término anticipado conforme a la normativa vigente.

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, defendió la decisión enfatizando el contexto fiscal y el aumento de costos del proyecto. “La Dirección de Arquitectura del MOP ejecuta, no financia. En este caso, Culturas es el mandante”, señaló. Asimismo, subrayó que “este contrato fue licitado por 72 mil millones y adjudicado por 114 mil millones, bastante más, a pocas semanas del cambio de gobierno”. A esto sumó que “recibimos un déficit estructural histórico. Más que nunca, cada peso público requiere orden y justificación”.

Pese a las explicaciones del Ejecutivo, las críticas no tardaron en llegar. El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, cuestionó duramente la medida y advirtió sus efectos en la ciudad. “Lamentamos mucho esta decisión del Gobierno, porque ya parece un patrón. Es la segunda obra que queda detenida y abandonada en Santiago”, afirmó.

Orrego fue enfático en los costos de la paralización: “Hay miles de millones de pesos ya invertidos en diseños, estudios y equipos. Detener la obra ahora significa perder toda esa inversión”. Además, advirtió posibles gastos adicionales: “Se le van a tener que pagar miles de millones de pesos en compensación a la empresa”.

Frente al argumento del sobrecosto, replicó que “en prácticamente todas las grandes obras los presupuestos aumentan, pero no por eso se abandonan”. Y subrayó: “No queremos un Santiago a medias ni un Chile a medias”.

Desde el Congreso, el diputado e integrante de la Comisión de Cultura, Ignacio Achurra, calificó la decisión como “absolutamente incomprensible”. A su juicio, el GAM “ha sido un polo de desarrollo cultural y artístico que además ha aportado al desarrollo turístico y gastronómico del barrio Lastarria y del eje Alameda”. En esa línea, advirtió que la paralización podría transformar el proyecto “en un elefante blanco en pleno centro de la ciudad”, afectando su potencial como espacio de empleo, encuentro y actividad cultural.

Las críticas más profundas provienen del mundo académico. El doctor en Estudios Culturales y académico de nuestra casa de estudios, Tomás Peters, calificó la decisión como un punto de inflexión. “El proyecto del GAM es una de las decisiones de Estado más importantes del último siglo en el país”, sostuvo.

Peters advirtió que su paralización tendrá efectos directos en el acceso a la cultura: “La gente no solo va a tener menor nivel de acceso, sino que el campo cultural se va a ver restringido en el intercambio internacional y en el desarrollo de proyectos de alta convocatoria”.

Además, alertó sobre consecuencias más amplias: “Esto va a tener impactos económicos, sociales y en el desarrollo de proyectos de gran envergadura para el mundo cultural”.

El académico fue aún más crítico al proyectar el escenario futuro: “Esta puede ser una de las decisiones de mayor impacto de esta década. Podríamos estar frente a una década perdida para las políticas culturales en Chile”. Asimismo, cuestionó el rol del Estado: “Se está demostrando una miopía extrema respecto de la importancia de la cultura, reduciendo el papel que históricamente ha tenido el Estado en su desarrollo”.

La ampliación del GAM, impulsada durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, contemplaba aumentar la superficie del recinto de 22 mil a 37 mil metros cuadrados, incluyendo una gran sala con capacidad para 2 mil 500 personas, además de espacios para artistas, talleres y actividades culturales.