Por "pérdida de legítima confianza": Gobierno pide renuncia de directora del SML

El Ministerio de Justicia solicitó este viernes la salida de la directora nacional del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Prado, en medio de una auditoría en curso y crecientes cuestionamientos al funcionamiento del organismo.

La decisión fue ratificada por el ministro Fernando Rabat, quien argumentó una pérdida de “legítima confianza” y la urgencia de corregir fallas de gestión detectadas en el servicio.

El anuncio se da tras una serie de denuncias sobre el estado interno del SML. Un reportaje de T13 reveló falencias en el resguardo de cadáveres, problemas en la identificación de cuerpos y diferencias en los antecedentes entregados en instancias oficiales. Días después de esa publicación, Prado compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y atribuyó responsabilidades a otros actores del sistema, como el Registro Civil y la Fiscalía.

Sin embargo, el Ejecutivo concentra sus esfuerzos en recuperar el normal funcionamiento del servicio. Rabat sostuvo que las irregularidades afectan no solo a una institución clave para las investigaciones penales, sino también a las familias que acuden al SML en situaciones de alta vulnerabilidad.

El ministro añadió que se busca dar un nuevo impulso al organismo para que responda con mayor celeridad tanto a las personas como al sistema judicial, especialmente en la entrega de peritajes.

En paralelo, el Gobierno mantiene en marcha una auditoría ministerial para evaluar el alcance de las irregularidades y definir las medidas correctivas de corto plazo. Desde la cartera de Justicia indicaron que la meta es subsanar las deficiencias y fortalecer el rol del SML, en un escenario donde el organismo ha quedado bajo escrutinio por su capacidad de respuesta y el manejo de procesos sensibles.